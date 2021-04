Fost primar condamnat pentru pornografie infantila, invitat sa le citeasca povesti copiilor de gradinita

S-a intamplat pe 26 februarie 2021, in cadrul unui program initiat de asociatia OvidiuRo, in parteneriat cu Ministerul Educatiei si cu Ministerul Culturii, sub egida proiectului "Romania Educata", derulat de Administratia Prezidentiala.Responsabila de acest lucru este educatoarea Ioana Gradinaru, cea care l-a chemat pe fostul edil la activitate si apoi s-a laudat cu evenimentul postand mai multe fotografii pe Facebook Lui Davidescu nu i s-a parut nimic exagerat in legatura cu aceasta situatie, mentionand ca a fost invitat in calitate de parinte sa citeasca doar cateva povesti.La randul sau educatoarea a precizat ca l-a invitat in calitate de reprezentant al Primariei, intrucat Davidescu este consilier personal al actualului primar."Foarte bine daca a citit si dumnealui. E si el parinte. Nu are voie sa citeasca?", a declarat pentru Libertatea primarul Ovidiu Toporas.Bogdan Davidescu, fostul primar al comunei Sotrile, din Prahova, a fost condamnat la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare pentru pornografie infantila. Davidescu a avut o relatie cu o minora in intervalul 2016-2017, fata avand 13-14 ani in perioada respectiva.Relatiile sexuale propriu-zise ar fi inceput din momentul in care a implinit 16 ani, in mod repetat, victima fiind dependenta financiar de Davidescu. Cand adolescenta a refuzat sa mai continue relatia, fostul primar a inceput sa o santajeze, amenintand-o ca va face publice mai multe imagini si inregistrari cu caracter sexual, sau ca le va arata parintilor ei.In urma scandalului, mandatul lui a fost invalidat, dar a participat din nou la alegerile locale din septembrie 2020 , pe care le-a si castigat cu 41,22% din voturile exprimate. Cu toate acestea, Judecatoria Campina a invalidat alegerea lui in functia de primar.