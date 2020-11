Primele numiri la Primaria Sectorului 2. Cine sunt cele doua consiliere personale angajate de Radu Mihaiu

Fosta consiliera a lui Cristian Ghinea, la Primaria Sectorului 2

Violeta Chiriloaie, membra USR, noua consiliera personala

Radu Mihaiu a lucrat, impreuna cu Alina Seghedi, la asociatia non-guvernamentala Reality Check si la Ministerul Fondurilor Europene, in echipa lui Cristian Ghinea, parte a guvernarii tehnocrate.Alina Seghedi, in varsta de 42 de ani, s-a specializat in relatii publice la Facultatea de Jurnalism a Universitatii din Bucuresti , apoi in administrare publica, in Berlin. Seghedi lucreaza de peste 21 de ani in sectorul ONG din Romania, in proiecte sociale si educationale. De-a lungul carierei a lucrat in mai multe ONG-uri: Fundatia Societatea Civila, Asociatia Sfantul Stelian, Fundatia Tineri pentru Tineri, Asociatia OvidiuRo, Habitat for Humanity, Platforma Romania 100 si Reality Check, unde este inca presedinta.Cand Dacian Ciolos a preluat guvernarea, Seghedi a intrat in aparatul de stat pentru a-l consilia pe Cristian Ghinea, consilierului de stat pentru afaceri europene, devenit ministru al Fondurilor Europene. Seghedi a ocupat si functia de secretar de stat in minister, din aprilie pana in ianuarie 2017, inainte sa fie consiliera a deputatului Ghinea, din februarie 2019 pana in ianuarie 2018. Ea l-a urmat pe Ghinea pana la Bruxelles, unde a ocupat postul de asistenta personala acrediata a europarlamentarului, din luna februarie pana in noiembrie 2020.Violeta Chiriloaie, in varsta de 40 de ani, are experienta de consultanta in management, lucrand in prezent in Camera Deputatilor. Ea este membra a partidului USR.Chiriloaie a absolvit Facultatea de Stiinte Politice in limba franceza a Universitatii din Bucuresti si Facultatea de Comunicare si Relatii Publice de la SNSPA. Are doua diplome de master, una de la SNSPA si una de la Facultatea de Management, Inginerie Economica in Agricultura si Dezvoltare Rurala a Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti. Chiriloaie a finalizat si un doctorat in agronomie.A fost redactor, apoi a lucrat in vanzari. A fost directoarea unei companii private care oferea servicii de vanzari si consultanta in afaceri, a lucrat in PR, iar in ultimii 11 ani a oferit consultanta in afaceri mai multor proiecte. Din 2018 este consiliera a departamentului de marketing a Universitatii de Stiinte Agronomice, iar de anul acesta este consiliera in management in Camera Deputatilor.