Protestatarii de la Ploiesti au ars masti in fata sediului Primariei. Gestul facut de primarul Andrei Volosevici VIDEO

Oamenii aflati in fata primariei au dat foc la mai multe masti de protectie. Primarul din Ploiesti, Andrei Volosevici , a mers in mijlocul protestatarilor si a incercat sa-i convinga sa poarte masca. Primarul a iesit din izolare duminica, 28 martie.Protestul a inceput in Ploiesti la ora 17.00, in fata Prefecturii Prahova, apoi oamenii au mers in mars pana la rondul de la Caraiman si apoi la sediul Primariei Ploiesti.