Reabilitarea drumului spre Voineasa, amanata pana la primavara

Drumul ce leaga Valea Jiului de judetul Valcea nu are sanse nici in acest an sa fie reabilitat desi a ajuns in sfarsit in custodia sucursalei de care apartin si restul arterelor din zona.

Gropile imense fac impracticabila tranzitarea cu masini pana la limita cu judetul Valcea, iar cei de la Drumuri Nationale Timisoara au transmis un comunicat autoritatilor din Petrila prin care le spun ca acum nu au bani.

"Din martie, de cand drumul a trecut de la Craiova la Timisoara, acolo unde sunt toate drumurile din Valea Jiului, DN 7A nu a fost o prioritate. Am trimis sute de adrese si am discutat cu toti factorii de decizie, dar nu am reusit sa primim decat un raspuns care cuprinde un deviz de lucrari si promisiunea ca va fi reparat, daca se vor gasi si banii necesari", a declarat Constantin Ramascanu, viceprimarul orasului Petrila.

Ramascanu spune ca nu crede ca va gasi solutii pana la primavara anului viitor, iar mai mult, edilul petrilean crede ca drumul va fi chiar inchis la iarna.

"E nevoie de aproape 6,3 milioane de lei pentru toate reparatiile si chiar daca nu ne oprim sa facem adrese, tot nu cred ca vor incepe lucrarile prea curand", a mai declarat Ramascanu.

Pe de alta parte localnicii au anuntat ca au de gand sa iasa in strada si sa protesteze pentru ca sa-i sensibilizeze pe cei ce raspund de acest drum sa dea bani si sa-l repare.

DN 7A apartine orasului Petrila si face legatura, prin estul Vaii Jiului, cu judetul Valcea.

In aceeasi situatie se afla si drumul ce leaga Valea de judetul Gorj, prin Defileul Jiului, care si el este extrem de degradat, iar drumul spre Herculane este inca nepracticabil.