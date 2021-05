Angajatii din Primaria Focsani vor avea salarii diminuate cu 30%. La Politia Locala salariile vor scadea la jumatate

A fost o sedinta tensionata, de la care primarul PSD Cristi Misaila a plecat suparat inca de la jumatatea ei, fara sa mai revina in sala, planurile sale fiind date total peste cap de majoritatea PNL USR PLUS din Consiliul Local, care au impus foarte multe amendamente si au taiat sume de la alte capitole considerate neimportante.Printre taieri se afla si cele de salarii la Primaria Focsani, cu 30%, dupa ce alesii care au decis diminuari de sume au aratat ca in alte orase comparative cu Focsaniul veniturile functionarilor sunt mai mici. Aici a fost criticat in special primarul Misaila, care i-a avantajat de fiecare data pe sefii de servicii , oferindu-le salarii mari, de 14.000 de lei sau 12.000 de lei/ luna, in detrimentul simplilor angajati . De altfel, presedintele de sedinta, care este si viceprimar, a adus ca argument faptul ca tot sefii de servicii au fost recompensati anul acesta cu bani, prin dispozitie de primar.La Politia Locala, o alta institutie in subordinea Primariei, pe care consilierii o doresc desfiintata, s-a aprobat doar jumatate din fondul de salarii, pe acelasi considerent al salariilor foarte mari, seful Politiei Locale fiind chiar ginerele actualei sotii a primarului municipiului.Alesii PNL-USR-PLUS au taiat bani si de la Catedrala Ortodoxa, care urma sa primeasca doua milioane de lei, dar va mai ramane cu 500.000 de lei, precum si de la evenimente pe care le-au propus unitatile de cultura, bani care vor fi directionati catre alte capitole, precum reabilitari de strazi si parcari, racordare la gaze, amenajare locuri de joaca, amenajare si reabilitare parcuri si spatii verzi, realizarea unui parc zoo.De asemenea, o serie de amendamente vizeaza proiecte ce ar putea fi finantate prin PNRR, precum unificarea celor doua parcuri din centrul municipiului Focsani, construirea unui centru social, reabilitarea pasajului subteran din Gara Focsani, instalarea de panouri fonoizolante, infiintarea unui centru social pentru copiii cu nevoi speciale, amenajarea unei gradini botanice, acoperisuri si pereti verzi la blocurile din oras.Focsaniul va avea in 2021 un buget de 370, 5 milioane de lei, bani impartiti aproape jumatate-jumatate pentru functionare si pentru dezvoltare. Din cei 170 de milioane de lei pentru investitii, 150 de milioane ar proveni din fonduri europene, o estimare fortata avand in vedere cum s-a descurcat in ultimii ani Primaria Focsani cu atragerea de fonduri de la UE.