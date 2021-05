Nicusor Dan, despre bugetul Capitalei: "Este un buget al curateniei, din care scoatem cheltuieli inutile"

Primarul general sustine ca este "un buget rezonabil"

"Este un demers pe care l-am inceput din luna ianuarie. A fost un demers dificil pentru ca am plecat cu o situatie financiara extrem, extrem de dificila pentru ca Primara Capitalei nu a fost pusa pe baze economice ani de zile si atunci a fost un intreg efort pentru care vreau sa multumesc colegilor din majoritate", a declarat, vineri, Nicusor Dan , la sedinta Consiliului General in care se dezbate bugetul."Este un buget al curateniei, din care scoatem cheltuieli inutile, este un buget al responsabilitatii, pentru ca vrem sa recastigam increderea partenerilor nostri. Nu pott sa faci mari lurari de investitii cand tu nu platesti oameni care ti-au facut lucrari inca din primavara lui 2019. Este un mesaj de seriozitate catre intreg mediul de afaceri si financiar. Primaria Cpitalei se va tine de cuvant, va plati tot ce a consumat si va plati in termen", a mai declarat primarul general. Acesta a afirmat, de asemenea, ca "este un buget de investiii", banii urmand a se duce catre "acele investitii pe care bucurestenii le asteapta de multa vreme", respectiv termoficare, infrastrutura, semagorizare intelgenta.Sedinta a incput la ora 15.30, iar bugetul se dezbate pe capitole si amendamente depuse.