Primaria Sectorului 1 a lansat aplicatia online pentru inchirierea locurilor de parcare de resedinta

Perioada de testare inceputa joi se va finaliza pe 2 ianuarie 2021, precizeaza autoritatea locala printr-un comunicat, amintind ca a lansat in dezbatere publica digitalizarea sistemului pentru ocuparea unui loc de parcare de catre cetatenii rezidenti ai Sectorului 1.Cetatenii sunt rugati sa testeze aplicatia online la adresa: https://demo-parcari.adp-sector1.ro si sa isi spuna parerea.Aplicatia va avea o harta interactiva cu locurile disponibile, in care utilizatorul completeaza adresa de domiciliu, urmand ca imediat sa i se afiseze harta locurilor de parcare din zona sa, cu evidentierea celor disponibile pentru a fi rezervate instant.Dupa accesarea link-ului: https://demo-parcari.adp-sector1.ro, cetatenii vor avea disponibile trei sectiuni: 'Solicitare loc de parcare persoane fizice', unde vor putea testa fluxul de cerere a unui loc de parcare; 'Dezbatere regulament parcari', unde se va regasi propunerea pentru noul Regulament de organizare si functionare a parcarilor publice de resedinta in legatura cu care sunt rugati sa exprime parerea; 'Sondaj parcari persoane juridice', prin care se urmareste identificarea celor mai bune solutii care sa vina in intampinarea nevoilor specifice persoanelor juridice.Autoritatea locala isi propune ca, incepand din primul trimestru al anului 2021, aplicatia sa devina un serviciu public activ si transparent.