Sistem de supraveghere video in Sectorul 6. Primaria a lansat o licitatie cu valoare estimata de peste 38 milioane de lei

Valoarea totala estimata este de 38.659.531 lei."Obiectul contractului ce rezulta din aceasta procedura il reprezinta furnizarea unui sistem de supraveghere si monitorizare video integrat pe teritoriul administrativ al Sectorului 6, inclusiv elaborarea proiectului tehnic si operatiuni de instalare, testare, punere in functiune", prevede anuntul. Durata contractului de furnizare este de 60 de luni , din care:* elaborarea proiectului tehnic de executie / avizele: lunile 1 - 6;* livrarea, inclusiv operatiunile de instalare, testare, punere in functiune, comunicatii/ date: lunile 7 - 24;* comunicatii/ date, subscriptii, suport si mentenanta hardware/ software: lunile 25 - 60.In vederea atribuirii, componenta financiara reprezinta 80%, iar componenta tehnica (experienta profesionala a managerului de proiect, a inginerului de sisteme de securitate si a specialistului in tehnologia informatiei si comunicatiilor) - 20%. Ofertantul trebuie sa dovedeasca o medie a cifrei de afaceri globale pentru ultimele trei exercitii financiare incheiate, respectiv 2018, 2019 si 2020, de cel putin 38.659.531 lei.Termenul limita pentru primirea ofertelor este 13 iulie.