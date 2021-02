Jocurile din culise: Cine castiga si cine pierde din proiectul PUZ-urilor, care a dinamitat "prietenia" dintre Nicusor Dan si PNL

Situatia PUZ-urilor din sectoarele Capitalei

Suspendarea PUZ-urilor de sector

Revolta primarilor din Capitala

Suspiciunea de nelegalitate

Lipsa dezbaterii

Durata suspendarii: doi ani de zile

Efectele suspendarii asupra constructorilor

Veste buna pentru spatiile verzi

Votul in Consiliul General

Consiliul General al Muncipiului Bucuresti (CGMB) a votat cinci Planuri Urbanistice Coordonatoare (PUZ) pentru sectoarele 2, 3, 4, 5 si 6, pentru sectorul 4 votandu-se doar pentru zona de sud, iar in sectorul 1 nu exista un plan.Dintre acestea, PUZ-urile din sectoarele 3 si 6 au fost anulate de Tribunalul Bucuresti, dar hotararile nu sunt definitive. In momentul in care a fost aprobat PUZ Sector 3, Nicusor Dan a formulat la DNA o plangere pentru schimbarea destinatiei de spatiu verde a mai multor terenuri, precum si pentru modificarea densitatii coeficientului de utilizare a terenului (CUT) cu mai mult de 20% pentru alte zone din sectorul 3.Primarul Capitalei Nicusor Dan a cerut luni, 22 februarie, Consiliului General sa suspende, timp de doi ani, PUZ-urile sectoarelor 2,3,4,5 si 6. In cazul sectorului 1, documentul nu a fost aprobat. Edilul a argumentat ca sute de hectare de spatiu verde risca sa-si piarda statutul si sa devina spatii construibile.Daca CGMB aproba suspendarea PUZ-urilor, se va reveni la reglementarile Planului Urbanistic General (PUG), vechi de 20 de ani, iar proiectele prevazute in PUZ-urile de sector se vor realiza cu aprobarea CGMB.Nicusor Dan a explicat, in cadrul unei conferinte de presa, ca tot ce inseamna autorizatie de construire, emisa inainte de aceasta suspendare, ramane in vigoare, pentru ca suspendarea produce efecte numai pentru viitor. Totodata, certificatele de urbanism care sunt deja emise in baza PUZ-urilor de sector si care prevad dezvoltari rezonabile vor fi rezolvate punctual. Robert Negoita , primarul din sectorul 3 al Capitalei i-a cerut lui Nicusor Dan sa retraga proiectul, acuzandu-l ca a abordat subiectul "cat mai pe sest, cat mai departe de orice dezbatere publica, sub umbrela generoasa si falsa a salvarii spatiului verde, sa poata da o lovitura mortala Bucurestiului".Negoita il acuza pe Dan ca "va bloca ani de zile dezvoltarea Capitalei". In plus, edilul de sector sustine ca PUZ-ul de la S3, intocmit de Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu", "permite dezvoltarea adecvata, realista si coerenta din punct de vedere urbanistic a orasului".Primarul din Sectorul 3 ii reproseaza edilului Capitalei ca trebuie sa se bazeze pe un PUG vechi de 20 de ani, daca PUZ-ul pentru zona pe care o administreaza va fi suspendat.Primarul din sectorul 5 al Capitalei, Cristian Popescu Piedone , este si el nemultumit de anuntul lui Nicusor Dan si acuza Primaria Capitalei ca argumentele invocate pentru suspendarea PUZ-ului din Sectorul 5 sunt "neadevaruri", iar Primaria Generala ar putea sa corecteze "asa-zisele" nereguli printr-un PUG.Piedone sustine ca dupa ce PUZ-ul sectorului 5 a fost aprobat, spatiul verde a crescut de la 1,8 milioane de metri patrati la 2,8 milioane de metri patrati. In plus, "fondul forestier" invocat de Primaria Generala este, de fapt, un teren unde nu este niciun copac, dar unde creste libera ambrozie, o planta care provoaca alergii oamenilor.Presedintele Asociatiei pentru Dreptul Urbanismului (ADU), Alexandru Panisoara, sustine ca unul dintre articolele hotararii de suspendare a PUZ-urilor nu ar fi legal."La prima vedere are un continut care aparent ar fi nelegal, prevederea conform careia certificatele si autorizatiile de constructie emise deja s-ar supune reglementarilor anterioare. Hotararea ar avea aplicabilitate retroactiva, ceea ce incalca un principiu de drept", explica Panisoara.Intrebata despre acest aspect, Ana Ciceala, consilier general USR PLUS, sustine ca nu este vorba de nicio nelegalitate: "Legiferam pentru viitor, nu pentru trecut. De asta a si fost luata decizia de suspendare a hotararilor, nu de anulare a acestora".Panisoara sustine si el, precum primarul Negoita, si mai multe asociatii ale dezvoltatorilor imobiliari, ca au lipsit dezbaterile publice pe acest proiect."Ceea ce lipseste acestui demers este ca nu s-a facut o consultare publica si o dezbatere reala pe aceasta masura. Mai mult, el invoca urgenta, dar in acelasi timp aceste suspendari ar intra in vigoare incepand cu data de 5 martie. In plus, nu are in spate o fundamentare corecta. Asa cum am vazut raportul de evaluare, se invoca nelegalitatea PUZ-urilor, ori acest lucru nu poate sta la fundamentarea unei hotarari de consiliu, intrucat singura autoritatea care poate decide nelegalitatea unui act administrativ este instanta de contencios. Putem admite ca pot fi lucruri nelegale evident, dar nu le putem concretiza in niste acte normative, pentru ca legea stabileste niste proceduri foarte clare", sustine presedintele Asociatiei pentru Dreptul Urbanismului.Ana Ciceala sustine ca actuala hotarare, pentru care nu au existat dezbateri publice, prevede pentru hotararile deja adoptate, unde s-au desfasurat dezbateri pentru PUZ-urile de sector inainte sa fie adoptate."Pentru aceste proiecte de hotarare au existat consultari publice la vremea la care ele au fost adoptate. PUZ-urile coordonatoare de sector au stat in dezbatere publica la sectoare, apoi la Primaria Generala. ONG-urile si cetatenii au putut sa isi manifeste nemultumirea ani de zile pe aceste PUZ-uri, inclusiv dupa adoptarea lor. Unii dintre ei chiar s-au dus in instanta pentru a fi anulate. Dezbaterea pe proiectele in sine a fost facuta la vremea respectiva si cetatenii ne-au spus ca nu vor ca aceste PUZ-uri sa continue.Pentru PUZ Sector 3, unde anularea a ajuns in instanta, din iulie 2018 pana in ianuarie 2019, cand a fost adoptat, a fost in dezbatere. Au existat dezbateri premergatoare in cursul anului 2018. Pentru PUZ-urile din sectoarele 2, 5 si 6 s-au facut anul trecut dezbateri. Hotararea asta prevede pentru hotararile deja adoptate, nu este o hotarare noua, prevede pentru ce a fost deja adoptat", a declarat Ana Ciceala.In perioda de suspendare a PUZ-urilor, adica timp de doi ani, Primaria va actualiza PUG-ul, a explicat edilul Capitalei, intr-o conferinta de presa, fara sa ofere un termen pentru finalizarea acestui document la care se lucreaza de 11 ani.Presedintele Asociatiei pentru Dreptul Urbanismului sustine ca termenul de doi ani nu este relevant, in conditiile in care primarul nu a precizat in cat timp va fi gata PUG-ul sau daca vrea sa elaboreze alte PUZ-uri in aceasta perioada."Nu este relevant, nu era relevant nici daca era trei luni sau o luna, intrucat nu a venit cu masuri complementare. Nu intelegem de unde a reiesit acest termen, in conditiile in care nu a mentionat ca are intentia de a elabora alte PUZ-uri sau de a elabora PUG-ul intr-un anumit termen, ca sa putem avea justificarea acelui termen de 24 de luni.Prima si cea mai importanta este incheierea etapei de elaborare a PUG-ului si aprobarea PUG-ului nou, care trebuia reactualizat inca din 2010. Sunt 11 ani de cand acest PUG nu a fost actualizat si suntem inca in proces de elaborare. Sunt niste blocaje acolo cu Universitatea "Ion Mincu", prestatorul de servicii ", a declarat Alexandru Panisoara.Dezvoltatorii imobiliari sustin ca masura de suspendare a PUZ-urilor afecteaza investitiile de peste 3,5 miliarde de euro in proiecte care ar trebui sa fie gata in perioada 2020-2023."Piata imobiliara nu este singura piata impactata de posibila suspendare a PUZ-urilor de sector, acest tip de hotarare administrativa lipsita de transparenta transmitand un semnal negativ si de neincredere companiilor din toate domeniile de activitate", subliniaza Bucharest Real Estate Club.In plus, aprobarea proiectului ar putea atrage litigii asupra dezvoltatorilor imobiliari. "Daca s-ar aplica asa cum scrie textul de hotarare, ar expune majoritatea santierelor deschise la posibile litigii, pentru ca cineva ar putea solicita anularea autorizatiei, ca fiind nelegala, prin aplicarea acestei hotarari. Un litigiu inscris in cartea funciara blocheaza accesul la finantari si la vanzari. Fara finantari, nu vor putea sa continue lucrarile, sa plateasca contructorul, care va fi afectat", explica Panisoara.Reprezentantul asociatiei de urbanism sustine ca suspendarea poate duce si la blocaje de ordin operational. Cererile de autorizare trebuie refacute, iar daca unele autorizatii sunt pe punctul de a fi emise, acestea ar trebui refacute, conform textului de hotarare.Asociatia Dezvoltatorilor Imobiliari din Romania a emis o "atentionare de cod rosu" pentru piata imobiliara din Bucuresti, dupa ce pe ordine de zi a CGMB au aparut proiectele de suspendare a PUZ-urilor. Miercuri, 24 februarie, asociatia a trimis o scrioase deschisa primariei in care sustine ca masura "va avea un impact direct asupra acestor companii si implicit asupra angajatilor care nu vor mai putea lucra din cauza lipsei unor noi proiecte de construire atat in domeniul public cat si in domeniul privat".Alin Tanase, coordonator de campanii al Greenpeace Romania, spune ca initiativa de suspendare a PUZ-urilor de sector este una buna, in contextul in care locuitorii din Bucuresti beneficiaza de sub noua metri de spatii verzi pe cap de locuitor, de cinci ori mai putin decat recomandarilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii."Este o veste buna pentru spatiile verzi din Bucuresti, deoarece ele lipsesc cu desavarsire. In prezent avem sub noua metri patrati de spatii verzi pe cap de locuitor, in timp ce Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda 50 de metri patrati de spatii verzi pe cap de locuitor. Asta inseamna ca Bucurestiul sta de cinci ori mai prost decat ar trebui sa stea si aceasta decizie de suspendare este o gura de aer pentru spatiile verzi din Bucuresti, care sunt din ce in ce mai atacate, in sensul ca destinatia este schimbata din spatii verzi in alte destinatii, de cele mai multe ori, de constructie", explica Tanase.In plus, Primaria Capitalei ar trebui sa actualizeze si sa aprobe Registrul Spatiilor Verzi, pentru a sti cat spatiu verde exista in Capitala."Este o veste buna, dar nu este suficient. Primaria are nevoie de un registru al spatiilor verzi, care ar tine evidenta spatiilor verzi din Bucuresti. El exista, dar nu a fost aprobat in Consiliu. Tocmai pentru ca nu este aprobat, spatiile verzi isi pot schimba destinatia printr-un simplu act de urbanism, ceea ce s-a intamplat si pana acum. De aceea am ajuns in situatia in care suntem.Faptul ca se vor bloca acele PUZ-uri este un semn ca se doreste protejarea spatiilor verzi, dar nu este suficient. Avem nevoie si desa ne spuna cati metri patrati de spatiu verde avem in Bucuresti, pentru ca cifra pe care v-am spus-o este din 2014 si vine de la Curtea de Conturi. Concret, nu stim cat spatiu verde avem in prezent in Bucuresti", explica reprezentantul Greenpeace. Consilierii generali ai USR PLUS au anuntat deja ca vor vota pentru suspendarea PUZ-urilor coordonatoare de sectoare, apreciind ca acestea contin "prevederi derogatorii profund nocive", menite sa continue dezvoltarea urbanistica "haotica" din ultimii ani.In schimb, membrii Partidului Social Democrat ( PSD ) din Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) vor vota vineri, 25 februarie, impotriva suspendarii planurilor urbanistice coordonatoare (PUZ) ale sectoarelor 2, 3, 4, 5 si 6, a declarat Aurelian Badulescu pentru Ziare.com.Balanta o va inclina Partidul National Liberal care inca nu a facut un anunt oficial privind votul. Joi dimineata, oficialii Partidului National Liberal ( PNL ) declarau, pentru Ziare.com, ca-l vor sustine pe Nicusor Dan in proiectul de suspendare a planurilor urbanistice coordonatoare ale sectoarelor Capitalei."Aceste PUZ-uri coordonatoare, asa cum arata acum, pe care PNL nu le-a votat, creeaza o dezvoltare haotica a Bucurestiului. (...) Sustinem 100% primarul in acest demers , in demersul de a dezvolta coerent. Partidul National Liberal este si ramane un partener al mediului de afaceri, oameni corecti, de buna credinta si trebuie sa avem in vedere cum procedam in cazul celor care au fost si sunt corecti", a declarat Diana Mardarovici, consilier general PNL, pentru Ziare.com.In cursul zilei au aparut, insa, informatii ca PNL nu i-ar sustine proiectul lui Nicusor Dan. Mai multe surse liberale au declarat pentru News.ro ca nu sunt de acord cu suspendarea PUZ-urilor de sector pentru o perioada de doi ani, amenintand cu demisia.