Târgu Mureş, lăsat fără operator pentru salubrizarea stradală, în urma unei decizii definitive a instanţei

AqConsilierul local Claudiu Maior, preşedintele Pro România Târgu Mureş , a declarat că la două zile după pronunţarea hotărârii de către instanţă, a fost convocată o şedinţă a Consiliului Local Târgu Mureş, care nu a fost anunţată public şi nu a fost transmisă în direct, pentru "prelungirea acestei atribuiri ilegale" şi că toţi consilierii au fost de acord cu amânarea şedinţei şi cu reformularea propunerii de către Primărie."Justiţia a decis, municipiul Târgu Mureş nu are operator pentru salubrizarea stradală ! Cu toate că am semnalat de repetate ori că s-a comis o ilegalitate prin atribuirea directă, fără o publicare prealabilă a unui anunţ de participare, a salubrizării stradale către firma din Deva, ieri (joi - n.r.) s-a convocat o şedinţă de îndată pentru prelungirea acestei atribuiri ilegale.Am propus amânarea şi reformularea materialului, iar propunerea a fost aprobată în unanimitate. Le-am spus, ieri, că dacă se va vota o astfel de hotărâre, eu o voi prezenta automat la Direcţia Naţională Anticorupţie. Nouă, consilierilor locali, ni se cerea practic să comitem o ilegalitate şi să prelungim o licitaţie anulată. Urmăresc în continuarea desfăşurarea evenimentelor şi avertizez cetăţenii municipiului asupra faptului că, din data de 7 septembrie, municipiul Târgu Mureş nu are operator pentru salubrizarea stradală, prin decizia definitivă a Curţii de Apel Târgu Mureş", a declarat Claudiu Maior.Liderul Pro România Târgu Mureş a spus că i-a solicitat public primarului Soos Zoltan să prezinte care sunt măsurile luate de executivul Primăriei pentru identificarea şi sancţionarea celor care se fac vinovaţi de această situaţie gravă, care aduce mari prejudicii municipiului şi cetăţenilor.În plus, Maior a cerut să i se prezinte documentele pe baza cărora s-au făcut plăţi către operatorul de salubritate din Deva, având în vedere că se ştia despre acest litigiu în instanţă şi de faptul că exista posibilitatea ca această atribuire să fie desfiinţată de instanţă.Consilierul a mai spus că a solicitat să i se explice ce se va întâmpla cu banii publici achitaţi către firma din Deva pe baza unei atribuiri directe desfiinţată de instanţă.Primarul din Târgu Mureş, Soos Zoltan, a declarat, pentru AGERPRES, că nu vor fi sincope în asigurarea curăţeniei stradale şi că acest serviciu va fi continuat pe bază de comandă.Primăria a comunicat că a convocat o nouă şedinţă de îndată a Consiliului Local, că a fost revizuită propunerea de hotărâre formulată în urmă cu o zi şi că se va cere un vot pentru continuarea serviciului de salubrizare stradală cu un operator licenţiat şi autorizat, în sensul mandatării executivului să continue să atribuie acest serviciu direct, până la finalizarea procedurii simplificate pentru reluarea licitaţiei.