Primarii din Bucuresti cer Consiliului General cresterea taxelor de parcare. Tarifele propuse, cuprinse intre 300 si 600 de lei pe an, in functie de zona

"Azi am semnat, alaturi de toti primarii de sector, o scrisoare prin care solicitam Consiliului General sa ia in considerare cresterea taxelor de parcare la nivelul discutat anterior: 600 lei zona A, 500 lei zona B, 400 lei zona C, 300 lei zona D. Nu mai putem inchiria spatiul public, al tuturor, pe preturi de nimic", a anuntat, miercuri, primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu Acesta a publicat pe Facebook si scrisoarea pe care primarii sectoarelor au trimis-o Consiliului General.Potrivit documentului, in prezent se afla in dezbatere publica la Primaria Generala proiectul de hotarare pentru stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in municipiul Bucuresti, din 2022. "Ca raspuns la nevoile comunitatilor pe care le reprezentam, noi intentionam sa ne implicam activ in a gasi solutii si realiza proiecte care sa elibereze trotuarele si spatiile verzi de masini si sa sistematizam parcarile de resedinta din orasul nostru prin construirea de parcari, in special pe verticala, parcari inteligente si, acolo unde spatiul o permite, parcari la principalele intrari din Bucuresti", se arata in scrisoare.Primarii afirma ca au nevoie de bani pentru a face lucrurile pe care si le-au propus, iar actuala taxa de parcare este "mult sub nivelul taxelor din capitalele Uniunii Europene", sau chiar sub taa de parcare din marile orase ale tarii.