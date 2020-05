Termoenergetica: Apa calda, furnizata in doua sectoare din Capitala sub parametrii normali

Ziare.

Cauza disfunctionalitatilor este reprezentata de- apartinand Ministerului Economiei.In prezent, alimentarea punctelor termice cu agent pentru apa calda de consum din aceste sectoare este facuta din CET Sud.Termoenergetica precizeaza ca, pana pe 8 iunie, cand se va finaliza revizia la CET Progresu, reluarea furnizarii in parametrii normali a apei calde se va realiza gradual pentru fiecare punct termic afectat.De asemenea, dupa incheierea sezonului de incalzire 2019 - 2020, au fost incepute, in toate sectoarele din Bucuresti, lucrarile de reparatii si inlocuire a portiunilor de conducta deteriorata.Pentru a diminua disconfortul resimtit de clienti, durata estimata de executie a acestor lucrari va fi cuprinsa intre 24 si 48 de ore, doar in cazuri exceptionale aceasta urmand a fi prelungita.Toate opririle in furnizarea apei calde sunt anuntate peTot acolo sunt mentionate cauzele opririi, zonele afectate si orele estimate de repunere in functiune. Aceste informatii sunt actualizate in permanenta in functie de situatia existenta pe teren.