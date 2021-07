The International - Dota2 va avea loc la Bucuresti pe Arena Nationala. Primaria Capitalei a semnat un contract prin care va incasa 500.000 de euro

Valve, organizatorii concursului, s-au orientat catre Bucuresti dupa ce consilierul municipal USR PLUS Nicorel Nicorescu a luat legatura cu acestia si le-a prezentat Arena Nationala."Din motive de pandemie, organizarea era incerta pentru 2021, dar le-a propus sa-l tina in Romania, pe Arena Nationala. Inainte de inceperea campionatului Euro 2020, organizatorii au fost invitati la un tur al Arenei Nationale impreuna cu Nicusor Dan si au decis Bucuresti ca destinatie", a transmis USR PLUS intr-un comunicat.Astfel, The International, principala competitie de Dota 2 va avea loc intre 7 - 10 octombrie la Bucuresti, pe Arena Nationala. Conform sursei citate, Primaria Capitalei va incasa 500.000 de euro pentru chirie."Pentru concertul Metallica de pe aceeasi Arena Nationala s-au incasat 28.000 euro pentru 7 zile. Acum suma este de 18 ori mai mare!", a mai relatat USR PLUS.Statul roman va avea de castigat si din impozitarea premiilor de la concurs, care se ridica la peste 40 de milioane de dolari. Astfel, Romania va incasa cel putin 10% din suma totala.