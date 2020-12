Timisoara ar putea ramane fara apa calda si caldura, din cauza datoriilor societatii de termoficare. Autoritatile au cerut sprijinul Guvernului

Situatia este cu atat mai grava cu cat principalele spitale, inclusiv cele din prima linie COVID-19, sunt conectate la sistemul centralizat de incalzire. La solicitarea Primariei Timisoara, Institutia Prefectului a cerut Guvernului sprijin, iar primarul Dominic Fritz spune ca numai in acest an s-au platit, pentru Colterm, 82 milioane de lei."Vineri dupa-amiaza a avut loc o videoconferinta cu prefectii sustinuta de domnul Marcel Vela , ministrul Afacerilor Interne, avand ca tema pregatirea sezonului de iarna 2020-2021. In cadrul videoconferintei s-a pus in discutie situatia alimentarii cu incalzire si apa calda din localitatile care au sisteme centralizate de alimentare cu energie termica. In ceea ce priveste municipiul Timisoara, conform datelor Colterm, exista stocuri de carbune si gaze doar pana luni, iar furnizorii nu vor sa livreze decat cu plata in avans, din cauza datoriilor companiei", a anuntat, sambata, Prefectura Timis, intr-un comunicat de presa.Prefectura a solicitat Guvernului Romaniei sprijinul, iar la nivelul judetului Timis a fost convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta."Institutia Prefectului a transmis vineri un proiect de hotarare de Guvern, la solicitarea Primariei municipiului Timisoara, pentru a se atribui sume din fondul de rezerva al Guvernului pentru sprijinirea Colterm, astfel incat sa nu se ajunga la sistarea alimentarii cu agent termic la nivelul Timisoarei. Totodata, la solicitarea ministrului Afacerilor Interne, domnul Marcel Vela, prefectul Liliana Onet a convocat astazi Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta pentru a se identifica o solutie, astfel incat timisorenii sa nu ramana de marti fara incalzire si apa calda. Viceprimarul Timisoarei, domnul Ruben Latcau, a afirmat ca s-au platit o parte din datorii catre Complexul Energetic Oltenia pentru a se continua alimentarea cu carbune, fiind in curs se contractare inca doi furnizori care sa aprovizioneze Colterm cu carbune", se mai arata in comunicat.Prefectul Liliana Onet a discutat si cu ministrul Economiei pe aceasta tema. PrimarulDominic Fritz, a transmis si el un mesaj pe pagina sa de Facebook in care a aratat ca "trebuie sa trecem iarna fara intreruperi de caldura si apa calda", mai ales ca ar avea de suferit 50.000 de familii de timisoreni, dar si spitalele din prima linie COVID-19."Trebuie sa trecem iarna fara intreruperi de caldura si apa calda. De aceea am cerut si sprijinul Guvernului, in urma cu trei saptamani, pentru Colterm, deocamdata fara raspuns. Am reluat discutiile la Bucuresti in contextul negocierilor pentru noul guvern, la care particip, in acest weekend. Ii multumesc doamnei Prefect ca a transmis si dansa cererea noastra pentru bani din fondul de rezerva al Guvernului pentru Colterm. Sunteti 50.000 dintre voi conectati la Colterm si aproape toate institutiile din oras, inclusiv spitalele din prima linie COVID-19. Altii nu sunt clienti, dar o buna parte din contributiile lor la buget local se duc spre compania locala de termoficare", a transmis Dominic Fritz.Edilul a adaugat ca doar anul acesta Primaria Timisoara a platit 82 milioane de lei pentru societatea de termoficare."Nu mi-am dorit sa aduc in discutie ╦Łgreaua mostenire╦Ł. Realitatea este ca, din prima zi de Primarie am platit mai bine de 10% din incasari catre Colterm pentru plata unor datorii uriase, penalitati, facturi la zi ori in avans pentru gaz si carbune. Totul ca sa nu se opreasca caldura si apa calda. Doar anul acesta Primaria Timisoara a platit 82 milioane lei pentru Colterm.Dotarile si echipamentele pentru spitalele timisorene ne-au costat 35 de milioane de lei in 2020. Cu 82 de milioane de lei am fi putut dubla volumul de achizitii de dotari si echipamente pentru spitale. Sau am fi putut construi o sala polivalenta cu 5000 de locuri. Sau 20 000 metri patrati de locuinte pentru Timisoara. Puteam moderniza complet fie Josefin, fie Fabric, zona istorica. Dar nu vom putea folosi acesti bani pentru comunitate nici in 2021, din cauza datoriilor istorice ale Colterm", a mai scris Fritz.Dominic Fritz a mai precizat, in mesajul sau, ca a discutat cu reprezentanti ai Bancii Mondiale, cu furnizorii si creditorii Colterm, cu reprezentantii ANAF, pentru a gasi solutii pentru redresarea Colterm."Adevarul este ca gaura neagra Colterm a fost lasat sa creasca de mult prea mult timp. Aceasta situatie nu mai poate continua. Am inceput discutii, care se afla intr-un stadiu avansat, cu Banca Mondiala, cu furnizorii si creditorii Colterm, cu ANAF si cu mai multi specialisti financiari pentru redresarea companiei, atat pe termen scurt cat si pe termen lung. Avem solutii si ele pot fi puse in aplicare daca exista buna-credinta la Guvern si in randul consilierilor locali ai Timisoarei, care sunt si membri in Adunarea Generala a Colterm. Buna-credinta si capacitatea de a privi o problema nu din perspectiva partidului, ci a interesului public. Politizarea problemei Colterm nu face decat rau timisorenilor", a mai transmis Dominic Fritz.