O trecere de pietoni care ducea intr-un zid a fost refacuta in acelasi loc, in Suceava

"Asa NU!Cand se lucreaza noaptea, "Doreii" isi fac de cap.Anul trecut modernizam ceea ce inseamna pietonal in jurul Casei Cartii, iar prin modificarile facute, trecerea de pietoni trebuia mutata, intrucat, pe noua configuratie a pietonalului se opreste intr-un zid. Lucrarile s-au terminat in iarna, iar conditiile meteo nu au mai permis sa fie aplicat un nou marcaj rutier.Intamplator sau nu, "Doreii" care lucreaza la marcaje rutiere au marcat trecerea de pietoni pe configuratia veche, oprindu-se in zid."Lucrarile nu vor fi decontate, spune viceprimarul."Un lucru este cert, NU accept astfel de "neatentii", iar cei care au facut aceasta lucrare in bataie de joc sau nu au gandit putin vor suporta consecintele. Pe langa faptul ca lucrarile nu vor fi decontate, vor fi nevoiti sa le refaca asa cum trebuie si sunt sigur ca pe viitor vor fi mult mai atenti, in cazul in care vor mai lucra cu Primaria Suceava!De asemenea, cei din cadrul primariei responsabili de aceste lucrari vor da nota explicativa pentru cele intamplate.Sunt multe de facut in acest oras si cred ca cei care au lucrari cu primaria trebuie sa fie responsabilizati si sanctionati cand nu isi fac treaba cum trebuie!", isi incheie Harsovschi postarea.