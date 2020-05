Ziare.

com

"Tribunalul Bucuresti a suspendat autorizatia de construire emisa pe malul Lacului Floreasca (str. Moeciu nr. 1) si PUZ Inel Median in ceea ce priveste malul Lacului Floreasca. Actiunea a fost initiata de Asociatia Salvati Bucurestiul, Fundatia Eco Civica, Asociatia pentru Conservarea Integrata a Patrimoniului si Asociatia Orasul Verde impotriva Consiliului General al Primariei Generale, a primarului Sectorului 1 si a beneficiarilor autorizatiei", anunta Nicusor Dan, prin intermediul unui comunicat de presa transmis luni.El mentioneaza ca, in anul 2013, fostul primar general Sorin Oprescu a propus, iar Consiliul General a aprobat un PUZ pentru inelul median in zona de nord."A fost un pretext pentru a mari coeficientii urbanistici pe mai multe terenuri adiacente, inclusiv pentru a transforma spatii verzi in construibile. Fasia de spatiu verde de protectie a Lacului Floreasca a fost redusa de la 50 m la 10 m pe unele portiuni.Schimbarea destinatiei spatiului verde, adica trecerea din spatiu verde in construibil, este ilegala. Acesta a fost principalul motiv invocat de asociatii. Primarul Sectorului 1 a emis autorizatie de construire la 10 metri de Lacul Floreasca in baza PUZ-ului", adauga deputatul de Bucuresti.Nicusor Dan arata ca decizia nu este definitiva, putand fi atacata cu recurs, dar este executorie si beneficiarii autorizatiei "trebuie sa suspende imediat" lucrarile de construire.El adauga ca acesta este procesul cu numarul 168 castigat de Asociatia Salvati Bucurestiul in chestiuni de mediu, urbanism, constructii, patrimoniu construit.