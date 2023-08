Vezi masurile luate de Oprescu, in caz de furtuna in Bucuresti

Sorin Oprescu, primarul general al Capitalei, a convocat, luni, Comandamentul pentru Situatii Meteo Deosebite, avand in vedere avertizarea de ploi abundente valabila pentru urmatoarele trei zile.

Sorin Oprescu a mentionat ca s-a facut inventarul structurilor operative care vor actiona in cazul unor fenomene meteo deosebite, un rol important urmand sa-l joace Regia Apa Nova, care va actiona cu 24 de autocuratitoare de mare capacitate si 50 de pompe.

Edilul-sef le-a solicitat operatorilor de salubritate si Regiei Apa Nova sa curete rigolele de vegetatie si sa asigure in caz de nevoie scurgerea apelor pluviale.

Potrivit acestuia, zonele de risc sunt cele care nu poseda deocamdata retele de canalizare precum Giulesti-Sarbi, Aparatorii Patriei, Straulesti. De asemenea, se va acorda o atentie deosebita zonei care se intinde de-a lungul casetei raului Dambovita.

Oprescu a solicitat directorilor din subordine sa acorde o atentie deosebita pasajelor rutiere.

Directorul executiv al Regiei Apa Nova, Epsica Chiru, a declarat cu acest prilej ca in ultima perioada fenomenele meteo sunt atipice si se deruleaza cu mare rapiditate numai pe anumite portiuni.

Pe de alta parte, primarul general a cerut operatorilor de salubritate sa spele trotuarele si marele artere rutiere din Capitala si sa asigure curatenia in parcuri si in acele locuri care apartin unor proprietari, dar sunt neglijate in prezent.

Oprescu s-a adresat si reprezentantilor RADET, cerandu-le sa finalizeze de urgenta lucrarea de pe breteaua de pe Podul Ciurel. Acesta s-a mai referit si la circulatia "haotica" din zona Centrului Istoric, catalogandu-o drept "o agresiune totala" si a cerut interzicerea circulatiei masinilor in zona.