2020, unul dintre cei mai fierbinti ani din ultimul deceniu. Ce prognozeaza meteorologii pentru 2021

Temperatura medie globala a aerului in 2020 este stabilita cu aproximativ 1,2 grade C peste nivelul pre-industrial (1850-1900), iar datele preliminare pentru 2021 arata ca si acesta va putea intra in seria celor mai fierbinti ani."Pe masura ce anul 2020 se apropie de sfarsit, acesta inchide cel mai cald deceniu (2011-2020), potrivit Organizatiei Meteorologice Mondiale (OMM). 2020 este unul dintre cei mai calzi trei ani si poate chiar rivaliza cu 2016 (cel mai cald an inregistrat pana in prezent). Cei sase ani cei mai calzi inregistrati au fost 2015-2020. Temperaturile ridicate atinse in multe parti ale lumii in acest an au fost posibile in ciuda influentei majore La Nina. Cele mai multe modele arata ca La Nina va atinge intensitatea maxima in decembrie sau ianuarie, dar ca efectul sau se va mentine si la inceputul anului 2021", arata, marti, ANM, intr-o postare pagina de Facebook De altfel, secretarul general al OMM, profesorul Taalas, a explicat ca "anii caldurosi record au coincis de obicei cu un fenomen puternic El Nino, asa cum a fost cazul lui 2016. Acum ne confruntam cu fenomenul La Nina, care are un efect de racire asupra temperaturii globale, dar nu a fost suficient de puternic pentru a diminua valorile de temperatura ridicate. Ba chiar, 2020 se pare ca se apropie de recordul termic anterior al lui 2016".Potrivit ANM, datele cu privire la anul 2020 vor fi definitivate de OMM in ianuarie 2021, pe baza a cinci seturi de date globale de temperatura.Aceste informatii vor fi incluse intr-un raport final, "State of the Climate in 2020", care va fi publicat in martie 2021, incluzand si informatii despre impactul climatic.Conform raportului provizoriu al OMM privind starea climei, toate cele cinci seturi de date pentru primele 10 luni ale anului (pana la sfarsitul lunii octombrie) au plasat anul 2020 ca fiind al doilea cel mai cald din intervalul 2016 - 2019.Conform rapoartelor lunare ale "European Unions's Copernicus Climate Change Service", "United States National Oceanic and Atmospheric Administration", "NASA's Goddard Institute for Space Studies" si "Japan Meteorological Agency" temepraturile au continuat sa fie ridicate si in luna noiembrie. Aceste informatii de ultima ora sugereaza ca noiembrie 2020 ar putea fi fie cel mai cald sau al doilea cel mai cald noiembrie inregistrat."Diferenta dintre cei mai calzi trei ani este mica, iar clasamentele exacte pentru fiecare set de date s-ar putea modifica odata cu disponibilitatea datelor pentru intregul an. Clasamentul in functie de temperatura medie globala a aerului pentru fiecare an in parte este mai putin important fata de tendinta pe termen lung. Incepand cu anii '80, fiecare deceniu a fost mai cald decat precedentul.Si se asteapta ca aceasta tendinta sa continue din cauza nivelurilor record ale continutului de gaze cu efect de sera care capteaza caldura in atmosfera. ioxidul de carbon, in special, ramane in atmosfera timp de mai multe decenii ceea ce garanteaza incalzirea planetei pe termen mai lung", a mai transmis ANM.Temperatura medie globala a aerului in 2020 este stabilita cu aproximativ 1,2 grade C peste nivelul pre-industrial (1850-1900)."Exista cel putin o sansa din cinci ca aceasta sa depaseasca temporar 1,5 grade Celsius pana in 2024, conform WMO's Global Annual to Decadal Climate Update, condusa de Met Offic", se mai arata in postare.Potrivit meteorologilor, prognoza anuala a temperaturii medii globale a aerului realizata de Met Office pentru anul 2021 sugereaza ca si acesta va putea intra in seria celor mai fierbinti ani, in ciuda faptului ca este influentat de racirea temporara a fenomenului La Nina, ale carei efecte sunt de obicei cele mai puternice in al doilea an de manifestare.