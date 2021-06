Cod rosu de canicula. Zonele din Romania in care temperaturile ajung brusc la 40 de grade Celsius

De maine, 24 iunie, vine canicula, cu disconfort termic accentuat

Este prognozat unde instabilitate atmosferica accentuata, miercuri, pe 23 iunie, in intervalul 17 - 21, cand vor fi perioade cu averse torentiale, vijelii, grindina de mari dimensiuni - in special in vestul Munteniei (diametru de 3-5 cm) si frecvente descarcari electrice. In intervale scurte de timp, cantitatile de apa vor depasi 30-35 l/mp si, cu precadere in zona adiacenta Carpatilor Orientali si de Curbura, prin acumulare, 70-80 l/mp.Zone vizate: areale din judetele Arges, Dambovita, Teleorman, Prahova / local zonele adiacente Carpatilor Orientali si de Curbura (Harghita, Covasna, Vrancea, Buzau, izolat Bacau), potrivit Severe Weather Alert-Romania.Sectiunea pentru atasamenteA fost emis untot pentru astazi, 23 iunie, de la ora 14, pana la ora 23, in cea mai mare parte a Munteniei, local Dobrogea, zona Carpatilor Orientali si de Curbura.Instabilitatea atmosferica va fi accentuata si vor fi intervale cu averse torentiale, grindina de medii si posibil mari dimensiuni, frecvente descarcari electrice si intensificari ale vantului cu aspect de vijelie. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi local 30-35 l/mp (mm), iar cu o probabilitate mai ridicata in zonele montane si submontane, 50-60 l/mp.Se asteapta unmiercuri, pe 23 iunie, de la ora 12.30, pana pe 24 iunie, ora 02.Sunt vizate estul, sud-estul, local sudul si centrul teritoriului; zonele deluroase si montane aferente.Incepand cu orele amiezii, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica pronuntata, ce se va manifesta prin innorari temporar accentuate, averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si grindina - de mici si medii dimensiuni. Ploile vor avea si caracter torential, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 20-25 l/mp (mm). Va fi cod rosu in zona de campie si podis a judetelor Timis si Arad, iar local in Caras-Severin si Bihor, procesul de incalzire va continua, astfel incat vremea va deveni deosebit de calda pentru finele lunii iunie. Temperaturile maxime se vor constitui in recorduri lunare* la numeroase statii meteorologice, iar la campie vor atinge frecvent 38-39 grade C si izolat, posibil 40 grade C. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat - indicele temperatura-umezeala (ITU) se va situa frecvent in jurul a 83-85 de unitati. Noptile vor fi tropicale, cu temperaturi minime ce nu vor cobori sub 20-24 grade C.Sunt cele mai ridicate temperaturi ale lunii iunie din istoria masuratorilor meteorologice la statiile respective.A fost emis unintre 24 si 25 iunie in vestul si sud-vestul teritoriului, unde vremea va fi caniculara, iar disconfortul termic accentuat.Temperaturile maxime se vor situa, in general, intre 36-38 grade C, mai ridicate in sud-vestul Olteniei, spre 39-40 grade C, iar la unele statii din Crisana, sudul Banatului si posibil nord-vestul Transilvaniei se vor apropia de recordurile lunare.Este prognozatde azi, 23 iunie, pana vineri, pe 25 iunie. In acest interval, in toate zonele de deal si campie, vremea va fi calduroasa, local caniculara, iar disconfortul termic accentuat. Temperaturile maxime vor depasi frecvent 32-33 grade C.