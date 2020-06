ANM: Cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina in mai multe regiuni din tara

Ziare.

Administratia Nationala de Meteorologie ( ANM ) a aratat ca, de miercuri de la ora 9.30, pana vineri, la ora 23.00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica in cea mai mare parte a tarii. Se vor semnala averse care vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii si izolat grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 15...35 l/mp.De altfel, gradul de instabilitate atmosferica se va mentine accentuat pana la finalul saptamanii.Totodata, ANM a emis Cod galben de instabilitate atmosferica de miercuri de la ora 12.00 pana joi, la ora 10.00, pentru mai multe regiuni ale tarii.Astfel, in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, Oltenia, local in Muntenia si Moldova, precum si in zonele montane, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, care se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, averse torentiale, grindina si vijelii. Cantitatile de apa vor depasi 25...30 l/mp si pe arii restranse 40...60 l/mp.