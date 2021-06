Vreme severa: cod portocaliu de fenomene periculoase. Care sunt zonele vizate

Astfel in intervalul 21 iunie, ora 11.00 - 21 iunie, ora 22.00 va fi cod galben de instabilitate atmosferica, temporar accentuata, local, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea si Moldova. In zonele montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice si izolat intensificari ale vantului si grindina.In intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitatile de apa vor depasi 20-30 l/mp si izolat 40-50 l/mp.Astfel de fenomene vor fi in cursul serii si al noptii, pe alocuri si in vestul si sud-estul tarii.In intervalul 21 iunie, ora 11.00 - 21 iunie, ora 22.00, va fi cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata in judetele Gorj, Valcea, Arges, Dambovita si zona montana a judetelor Prahova, Buzau si Vrancea. Vor fi averse torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi 40-60 l/mp.Manifestari de instabilitate atmosferica accentuata vor fi pe alocuri si in celelalte judete din sudul si estul tarii.In intervalul 21 iunie, ora 22.00 - 25 iunie, ora 22.00 sunt prognozate instabilitate atmosferica si disconfort termic in majoritatea regiunilor, dar cu precadere in zonele deluroase si montane precum si in regiunile estice.Indeosebi in timpul dupa-amiezilor si al serilor, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, vijelii si grindina. Cantitatile de apa vor depasi pe arii restranse 25-50 l/mp.Vremea va deveni calduroasa in toata tara, caniculara la inceput in Banat si Crisana, apoi si in celelalte regiuni, iar disconfortul termic va fi accentuat.