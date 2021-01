ANM: Vreme deosebit de calda in Capitala, cu temperaturi maxime de 14 grade, dar cu ploi moderate si vant

Conform meteorologilor, incepand de luni, la ora 14.00, pana marti, la ora 8.00, cerul va fi noros si temporar va ploua slab in a doua parte a zilei de luni si seara (4 ianuarie) si moderat cantitativ (in jur de 10 litri/mp) in cursul noptii de luni spre marti (4/5 ianuarie).Vantul va sufla moderat, cu unele intensificari la rafale, in general de 40 - 45 km/h. Temperatura maxima va fi de 13 - 14 grade Celsius, iar cea minima de 7 - 8 grade Celsius.