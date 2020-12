Ceata densa in judetele Arges, Prahova si Dambovita. Vizibilitatea este extrem de redusa

Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, va fi ceata ce determina scaderea vizibilitatii, local, sub 200 de metri, in judetul Arges, respectiv in localitatile: Campulung, Curtea de Arges, Mioveni, Bascov, Baiculesti, Pietrosani, Albestii de Arges, Mihaesti, Corbeni, Cosesti, Leresti, Stalpeni, Schitu Golesti, Corbi, Stoenesti, Valea Mare Pravat, Musatesti, Balilesti, Malureni, Titesti, Merisani, Poienarii de Muscel, Budeasa, Darmanesti, Micesti, Tigveni, Godeni, Berevoesti, Aninoasa, Suici, Domnesti, Arefu, Cetateni, Cocu, Valea Danului, Uda, Vladesti, Bughea de Jos, Vulturesti, Bughea de Sus, Ciofrangeni, Babana, Valea Iasului, Davidesti, Cepari, Cuca, Cotmeana, Boteni, Bradulet, Salatrucu, Moraresti, Beleti-Negresti, Draganu, Mioarele, Hartiesti, Dobresti, Cicanesti, Albestii de Muscel, Ciomagesti, Botesti si Poienarii de Arges.De asemenea, ceata persista pana la aceeasi ora in judetul Prahova, in localitatile: Campina, Baicoi, Breaza, Valenii de Munte, Boldesti-Scaeni, Filipestii de Padure, Plopeni, Brebu, Floresti, Slanic, Varbilau, Izvoarele, Telega, Magureni, Scorteni, Gura Vitioarei, Drajna, Banesti, Poiana Campina, Paulesti, Lipanesti, Podenii Noi, Magurele, Posesti, Cornu, Valcanesti, Teisani, Alunis, Cocorastii Mislii, Dumbravesti, Sotrile, Baltesti, Bertea, Gornet, Soimari, Provita de Jos, Predeal-Sarari, Provita de Sus, Stefesti, Adunati, Apostolache, Pacureti, Batrani, Carbunesti, Chiojdeanca, Surani, Aricestii Zeletin, Cosminele si Talea.In judetul Dambovita vor fi afectate de acelasi fenomen localitatile: Moreni, Pucioasa, Fieni, Razvad, Gura Ocnitei, Voinesti, Aninoasa, Tatarani, Bezdead, Valea Lunga, Moroeni, Buciumeni, Vulcana-Pandele, Ludesti, Doicesti, Runcu, Glodeni, Ocnita, Manesti, Branesti, Iedera, Pietrosita, Candesti, Valeni-Dambovita, Vulcana-Bai, Malu cu Flori, Pietrari, Visinesti, Barbuletu, Sotanga, Motaieni, Pucheni, Varfuri si Rau Alb.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, mentioneaza ANM Citeste si: