Avertizare de grindina si furtuni severe. Jumatate de tara se afla sub cod portocaliu

Conform ANM , avertizarea este pentru intervalul 30 iunie, ora 14:00 - 01 iulie, ora 06:00, cu fenomene precum vijelii puternice, grindina, ploi abundenteDin dupa-amiaza zilei de miercuri (30 iunie) in Transilvania, Maramures, jumatatea de nord a Moldovei, zonele de munte, in sudul Banatului, iar in cursul noptii si in nordul Olteniei si nord-vestul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica deosebit de accentuata. Vor fi vijelii puternice, intensificari ale vantului cu rafale de peste 80...90 km/h, frecvente descarcari electrice si grindina. Aversele vor fi torentiale, iar cantitatile de apa vor depasi local 35...50 l/mp si izolat 60...70 l/mp.Meteorologii au emis si o avertizare de instabilitate atmosferica temporar accentuata in intervalul 30 iunie, ora 11:00 - 01 iulie, ora 12:00In intervalul mentionat, in cea mai mare parte a tarii, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata ce se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice si pe arii restranse grindina si vijelii. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi local 25...40 l/mp.Fenomene asociate instabilitatii atmosferice se vor semnala pe alocuri dupa orele serii si in restul teritoriului.