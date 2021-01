Bucurestiul, sub cod galben de ninsori. Cand intra in vigoare avertizarea meteorologilor

Vremea continua sa se raceasca in urmatoarele zile. Meteorologii anunta intensificari ale vantului si ninsori moderate cantitativ.Potrivit unei informari emisa marti dupa-amiaza, in intervalul 26 ianuarie ora 18.00 - 28 ianuarie ora 10.00, in Muntenia, Dobrogea si local in Moldova si la munte temporar va ninge, in general moderat cantitativ.In regiunile estice si sud-estice vantul se va intensifica treptat si local vor fi rafale in general de 50...60 km/h. In Carpatii Meridionali si de Curbura rafalele vor atinge in general 55... 65 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m se vor depasi 75...85 km/h, ninsoarea va fi viscolita si zapada spulberata.A fost emis si un cod galben de ninsori insemnate cantitativ in jumatatea de sud-est si viscolite in Dobrogea, estul Munteniei si sud-estul Moldovei, valabil intre 26 ianuarie, ora 23.00, si 27 ianuarie, ora 23.00.Citeste si: Mai multe drumuri au fost acoperite de zapada, in Romania. O cascada a inghetat in Hunedoara Local in jumatatea de sud-est a tarii vor fi intervale cu ninsori insemnate cantitativ si se va depune strat de zapada neuniform si consistent. In Dobrogea, estul Munteniei si sud-estul Moldovei vantul va avea rafale in general de 55...70 km/h, viscolind ninsoarea si determinand scaderea semnificativa a vizibilitatii.CITESTE SI: