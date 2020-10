Ceata si vizibilitate redusa in 11 judete, in orele urmatoare

Conform Administratiei Nationale de Meteorologie ( ANM ), pana la ora 11:00, in zone din judetele Teleorman, Bacau, Botosani, Galati, Neamt si Vaslui se va semnala ceata care reduce vizibilitatea local sub 200 m si izolat sub 50 m.De asemenea, pana la ora 12, in localitati din judetele Gorj, Olt, Valcea, Dolj si Mehedinti se va semnala ceata ce determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.