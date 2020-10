Cod galben de ceata densa in noua judete din Transilvania, Muntenia si Moldova. Averse si vijelii in Dobrogea

Conform Administratiei Nationale de Meteorologie ( ANM ), pana la ora 9:00, in localitati din judetele Dolj, Gorj, Arges si Mehedinti se va semnala ceata, fenomen care determina scaderea vizibilitatii, local, sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Pana la ora 10:00 ceata va persista in zone din judetele Caras-Severin, Arad, Timis, Cluj si Iasi.De asemenea, in mai multe localitati din judetele Tulcea si Constanta se vor semnala frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului ce vor lua aspect de vijelie, averse ce vor depasi 25 de litri/mp si, izolat, grindina de mici dimensiuni.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.