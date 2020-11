Cod galben de ceata in sase judete din Muntenia, pana la 11:00

Conform Administratia Nationala de Meteorologie ( ANM ), in judetele Braila, Ialomita, Buzau, Calarasi, Giurgiu si Teleorman se va semnala, local, ceata care va determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri.Mai mult de jumatate din tara se afla duminica dimineata sub Cod galben de ceata densa si vizibilitate redusa, conform avertizarilor emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Astfel, pana la ora 10:00, in zona joasa a judetelor Alba, Mures si Sibiu, dar si in localitati din Covasna, Brasov si Harghita se va semnala ceata, iar vizibilitatea va fi redusa, local, sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.De asemenea, pana la ora 9:00, acelasi fenomen va persista in zone sau localitati din judetele Constanta, Bacau, Botosani, Suceava, Galati, Neamt, Vrancea, Iasi, Vaslui, Cluj, Gorj, Olt, Valcea si Dolj, iar pana la ora 8:00 in Braila, Ialomita si Calarasi.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.