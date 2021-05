Cod galben de furtuni, vijelii si ploi torentiale timp de 16 ore. 12 judete sub avertizare meteo

Potrivit avertizarii meteo , in intervalul 26 mai, ora 14.00 - 27 mai, ora 6.00, 12 judete intra partial sau total sub cod galben de avertizare meteo.Fenomenele descrise intra sub sintagma "instabilitate atmosferica temporar accentuata"."In intervalul mentionat, local in Oltenia si Muntenia, precum si in zona Carpatilor Meridionali si a Carpatilor de Curbura, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, vijelii, grindina si averse ce vor avea si caracter torential. Cantitatile de apa vor depasi 25...35 l/mp si pe arii restranse 40 l/mp".Judetele afectate sunt Gorj, Valcea, Arges, Dambovita, Prahova, Olt, Teleorman, Giurgiu, Hunedoara, Alba, Sibiu si Brasov.