Cod portocaliu si Cod galben de canicula in aproape toata tara, miercuri si joi

Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de miercuri, in judetele Satu Mare, Bihor, Arad, Timis si Caras-Severin va fi Cod portocaliu de caniculara si disconfort termic accentuat . Temperaturile maxime vor atinge 36 - 39 de grade Celsius, iar noaptea valorile termice nu vor cobori sub 22 - 20 de grade Celsius.De asemenea, miercuri si joi va fi in vigoare o avertizare Cod galben de disconfort termic ridicat si canicula in 29 de judete si Bucuresti In aceste zone, valul de caldura va persista, local va fi canicula, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatura-umezeala va depasi pragul critic de 80 de unitati in cea mai mare parte a tarii.Meteorologii avertizeaza ca incepand din dupa-amiaza zilei de joi 5 iulie, in jumatatea de vest a tarii instabilitatea atmosferica se va accentua.