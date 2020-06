Cod portocaliu de ploi abundente, grindina si vijelii in intreaga tara, incepand de la ora 13:00

Ziare.

com

Conform meteorologilor, avertizarea este valabila pana in aceasta noapte la ora 3:00, fenomenele vizate fiinsd cantitati de apa insemnate de precipitatii, grindina, intensificari puternice ale vantului, vijelii."In dupa-amiaza zilei de duminica (14 iunie) si in prima parte a noptii de duminica spre luni (14/15 iunie), in Banat, Crisana, Transilvania, Maramures, Moldova si local in Muntenia, Dobrogea si Oltenia vor fi perioade cu averse torentiale si se vor acumula cantitati de apa de peste 40 l/mp si pe arii restranse 50...80 l/mp", anunta meteorologii.Vor fi caderi de grindina de medii si mari dimensiuni, vijelii, intensificari puternice ale vantului (rafale de peste 70...80 km/h) si frecvente descarcari electrice