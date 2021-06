Vijelii puternice si grindina in Bucuresti. Temperatura scade putin, dar se mentine disconfortul termic

"Vremea va fi instabila. Temporar cerul va avea innorari si, mai ales dupa-amiaza si seara, vor fi perioade cu vijelii puternice, grindina, averse torentiale si frecvente descarcari electrice. Cantitatile de apa vor fi de 10...20 l/mp si izolat peste 25 l/mp. Temperatura maxima, mai scazuta decat in ziua precedenta, se va situa in jurul valorii de 32 de grade. Disconfortul termic se va mentine ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati", potrivit ANM Si pentru intervalul 26.06.2021 ora 23:00 - 27.06.2021 ora 21:00a fost emisa o atentionare de vreme rea."Mai ales dupa-amiaza si seara vor fi perioade cu instabilitate atmosferica care se va manifesta prin accentuarea temporara a innorarilor, averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si posibil vijelii si grindina. In intervale scurte de timp cantitatile de apa vor fi mai insemnate. In dimineata zilei de duminica (27 iunie) temperatura minima va fi de 18...19 grade, iar dupa-amiaza maxima se va situa in jurul valorii de 31 de grade. Disconfortul termic va fi in continuare ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi usor pragul critic de 80 de unitati".