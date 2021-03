Se strica vremea in tara. Coduri galbene de ploi si ninsori abundente pana miercuri

Vremea se strica si in Capitala

Primul cod galben este valabil in intervalul 14 martie, ora 16:00 - 15 martie, ora 14:00 si vizeaza ploi insemnate cantitativ, ninsori in zona inalta de munte.In Banat, Crisana, Maramures si local in nordul si vestul Transilvaniei, temporar va ploua, iar la altitudini de peste 1700 m in Carpatii Occidentali si la peste 1200 m in nordul Carpatilor Orientali, va ninge si se va depune un strat nou de zapada.Cantitatile de apa vor depasi local 20...25 l/mp si izolat 30...35 l/mp.In vest si la munte, temporar, vantul va avea intensificari, cu viteze in general de 45...60 km/h, spulberand zapada pe crestele montane inalte.Al doilea cod galben este valabil in intervalul 15 martie, ora 14:00 - 17 martie, ora 20:00 si vizeaza ninsori si strat consistent de zapada la munte si in Transilvania; viscol la altitudini de peste 1500 m; ploi si ninsori abundente in Moldova; local ploi insemnate cantitativ in Oltenia, Muntenia si Dobrogea;In intervalul mentionat, temporar vor fi precipitatii in toate regiunile, local insemnate cantitativ in sud, est, centru si la munte. Se vor acumula cantitati de apa de peste 25...30 l/mp si, pe arii restranse, 40...60 l/mp. Vor fi ploi (mai ales averse cu descarcari electrice, luni dupa-amiaza, in sud-est), ce se vor transforma treptat inlapovita si ninsoare, luni spre marti (15/16 martie), in toata zona de munte si in Transilvania, unde stratul de zapada nou depus va fi consistent.In Moldova, la inceput vor fi ploi abundente, iar incepand de marti (16 martie) vor predomina ninsorile, insemnate cantitativ indeosebi in zona deluroasa.La munte, la peste 1500 m, vantul va avea intensificari cu viteze in general de 55...75 km/h, iar incepand de marti (16 martie), in special in Carpatii Meridionali, rafalele vor depasi 80...90 km/h, viscolind ninsoarea.Intensificari ale vantului se vor semnala, local si temporar si in Transilvania si Moldova, dar la intensitati mai reduse.In Bucuresti , in cursul zilei de duminica, 14 martie, vremea va fi predominant frumoasa si calda pentru aceasta data. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab pana la moderat.Temperatura aerului va avea o valoare maxima de 16...17 grade, apoi va fi in scadere, spre 3...5 grade, pana luni dimineata.In intervalul 15 - 17 martie, vremea se va inrautati, cerul va avea innorari, temporar va ploua si se vor acumula cantitati de apa in jurul a 20 l/mp, iar in dupa-amiaza zilei de luni (15 martie), vor fi mai ales averse, posibil insotite de descarcari electrice.Vantul va sufla in general moderat, temporar cu unele intensificari (rafale de 45...55 km/h), indeosebi spre sfarsitul intervalului.Valorile maxime ale temperaturii aerului, in scadere treptata, vor fi de 14...15 grade luni (15 martie), 7...8 grade marti (16 martie) si 6...7 grade miercuri (17 martie), iar valorile minime se vor situa intre 2 si 5 grade.