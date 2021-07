Cum supravietuim caniculei care a lovit Romania. Efectele sanatoase ale unei simple doze de iaurt

Conditii la locul de munca

Lichide multe, fructe si legume

Ce imbracaminte e indicata

Specialistii spun ca trebuie luate o serie de masuri atat la locul de munca, cat si in momentele in care iesim din case iar soarele este foarte puternic.In cazul angajatorilor, acestia sunt obligati sa asigure conditii minime pentru mentinerea starii de sanatate a salariatilor pe temperaturi ridicate, prin reducerea intensitatii si ritmului activitatilor fizice, asigurarea ventilatiei la locurile de munca, alternarea efortului dinamic cu cel static, alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus in locuri umbrite, asigurarea apei minerale, cate 2-4 litri de persoana pe schimb, asigurarea echipamentului individual de protectie, asigurarea de dusuri, conform legislatiei Ministerului Muncii.Angajatorii care nu respecta prevederile legii risca amenzi cuprinse intre 1.500 si 2.500 de lei.In ceea ce priveste populatia generala, se recomanda evitarea, pe cat posibil, a expunerii prelungite la soare intre orele 11.00 - 18.00. Totodata, specialistii sustin ca in perioadele de canicula este recomandat consumul zilnic de lichide (intre 1,5 - 2 litri de lichide), fara a astepta sa apara senzatia de sete. Este necesar un pahar de apa (sau echivalentul acestuia) la fiecare 15 - 20 de minute, arata medicii.De asemenea, este necesar sa consumam in fiecare zi cat mai multe fructe si legume proaspete (pepene galben, rosu, prune, castraveti, rosii) deoarece acestea contin o mare cantitate de apa. O doza de iaurt produce aceeasi hidratare ca si un pahar de apa."Nu trebuie consumat alcool (inclusiv bere sau vin) deoarece acesta favorizeaza deshidratarea si diminueaza capacitatea de lupta a organismului impotriva caldurii. Este obligatorie evitarea bauturilor cu continut ridicat de cofeina (cafea, ceai, cola) sau de zahar (sucuri racoritoare carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice", afirma specialistii.Pe parcursul zilei este bine sa facem dusuri caldute, fara a ne sterge de apa, iar daca avem aer conditionat, aparatul trebuie reglat astfel incat temperatura sa fie cu 5 grade mai mica decat temperatura ambientala."Daca este absolut necesar sa ne expunem la soare intre orele amiezii trebuie sa folosim o tinuta adecvata: palarii de soare, haine lejere si ample, din fibre naturale, de culori deschise", arata specialistii.