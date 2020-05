Cum va fi vremea in iunie: Frig in prima saptamana, apoi vara adevarata

Ziare.

In saptamana 1-8 iunie, valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice acestei perioade, pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in regiunile nord-estice, insa nu va ploua. Ba chiar regimul pluviometric estimat pentru aceasta saptamana va fi deficitar in cea mai mare parte a tarii. Exceptie va face sud-estul tarii, unde cantitatile de precipitatii vor fi apropiate de cele normale ale perioadei.In a doua saptamana din luna iunie, perioada 8-15 iunie, temperatura aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, in toate regiunile, iar cantitatile de precipitatii estimate pentru aceasta perioada vor fi excedentare in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in jumatatea nord-vestica.In saptamana 15-22 iunie, temperaturile medii ale aerului vor fi in general apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul intregii tari, iar regimul pluviometric se va situa in jurul celui specific pentru aceasta saptamana, in toate regiunile.Ultima saptamana a primei luni de vara, perioada 22-29 iunie, aduce temperaturi apropiate de cele normale pentru aceasta perioada, la nivelul intregii tari. Cantitatile de precipitatii estimate pentru aceasta saptamana vor fi deficitare in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in zonele intracarpatice.