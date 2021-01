Cum va fi vremea in urmatoarele zile. Temperaturi deosebit de mari pentru aceasta perioada, in Bucuresti

De marti, 5 ianuarie, in ajunul Bobotezei, temperaturile incep sa scada. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie ( ANM ), sambata, 2 ianuarie, vremea va fi cu mult mai calda decat in mod obisnuit pentru inceputul lunii ianuarie, iar pe parcursul zilei si in general frumoasa. Temperaturile maxime, in crestere fata de ziua precedenta in regiunile vestice, nord-vestice si centrale, se vor incadra intre 7 si 13 grade, usor mai coborate in depresiuni, iar cele minime vor fi cuprinse in general intre -4 si 6 grade. In prima parte a intervalului cerul va fi senin, exceptand primele ore ale diminetii, cand pe arii restranse in sud-est va fi nebulozitate joasa sau ceata.Noaptea, in regiunile extracarpatice si partial in cele centrale va fi nebulozitate joasa si pe arii restranse ceata, ce posibil se vor asocia cu burnita, in timp ce in restul zonelor cerul va fi variabil, cu innorari spre sfarsitul intervalului in cele sud-vestice unde trecator, pe suprafete mici, va ploua slab. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari la munte, in special la altitudini mari, precum si in sudul Banatului, unde la rafala se vor inregistra viteze mai mari in a doua parte a intervalului.In Bucuresti , vremea va fi frumoasa pe parcursul zilei si se va mentine cu mult mai calda decat in mod obisnuit pentru inceputul lunii ianuarie. Cerul va fi mai mult senin, insa in primele ore ale diminetii si din nou pe parcursul noptii va fi nebulozitate joasa stratiforma sau ceata. Vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 11 grade, iar cea minima va fi de 5...6 grade.Duminica,3 ianuarie, vremea va fi in continuare mult mai calda decat in mod obisnuit la inceputul lunii ianuarie; temperaturile maxime se vor incadra intre 5 si 14 grade, iar cele minime, mai ridicate decat in noptile precedente, vor fi cuprinse intre 2 si 9 grade. Cerul va avea innorari in toate regiunile, mai persistente in sud-vest, in est si zonele deluroase din sud, unde ploile vor fi frecvente si local moderate cantitativ. In restul teritoriului temporar va ploua in general slab.La munte vor fi precipitatii mixte, iar in prima parte a intervalului, la altitudini de peste 1700 m, vor predomina ninsorile; mai ales in masivele sudice si sud-vestice se vor cumula cantitati de apa mai insemnate. Vantul va sufla tare la inceputul zilei in zona montana inalta, in special in Carpatii Meridionali, unde rafalele vor depasi 80...90 km/h, viscolind si spulberand zapada la altitudini de peste 1700 m; in restul teritoriului vantul va fi slab si moderat, cu intensificari in sudul Banatului si izolat si trecator in celelalte regiuni. Dimineata si noaptea, in zonele joase de relief din est, sud si centru local se va forma ceata.Conform meteorologilor, in Capitala, vremea va fi cu mult mai calda decat in mod obisnuit la aceasta data. Cerul va avea innorari si temporar va ploua slab, iar vantul va sufla in general moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 12 grade, iar cea minima va fi de 6...8 grade. Dimineata vor fi conditii de ceata.Luni, vremea va continua sa fie deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului, dar aria de nebulozitate si ploi va cuprinde toate regiunile. Ziua va ploua in special in jumatatea de sud-vest a tarii, apoi si in restul teritoriului si local se vor cumula cantitati de apa insemnate. In a doua parte a noptii, in nordul Moldovei si in estul Transilvaniei vor fi precipitatii mixte.In zona montana, la inceput vor fi precipitatii mixte, apoi, treptat, vor predomina ninsorile, local mai consistente. Vantul va sufla tare la munte, cu peste 80...100 km/h pe crestele Carpatilor Meridionali si de Curbura, dar va avea intensificari locale si temporare, in general cu 45...55 km/h si in celelalte zone. Temperaturile maxime se vor incadra intre 6 si 15 grade, iar cele minime vor fi cuprinse intre 0 si 8 grade. Dimineata, pe arii restranse va fi ceata.In Bucuresti, vremea se va mentine deosebit de calda pentru aceasta perioada din an. Cerul va fi mai mult noros si va ploua moderat cantitativ, mai ales seara si noaptea. Vantul va sufla moderat, cu usoare intensificari. Temperatura maximava fi de 13...14 grade, iar cea minima se va situa in jurul a 7 grade.