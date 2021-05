Vreme instabila in Bucuresti in urmatoarele doua zile: vant puternic si furtuni prognozate de meteorologi

Potrivit sursei citate, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata , astfel incat, indeosebi in cursul noptilor de miercuri spre joi (12/13 mai) si joi spre vineri (13/14 mai) vor fi perioade in care se vor semnala averse si descarcari electrice, iar cantitatile de apa vor putea depasi 10 l/mp.Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in timpul ploilor, dar si pe parcursul zilei de vineri (14 mai), cu viteze la rafala de 40...55 km/h. Temperaturile minime vor fi de 10...12 grade, iar cele maxime de 22...25 de grade.