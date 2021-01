Ger in toata Romania. S-au inregistrat minus 23 de grade la Miercurea Ciuc. Temperaturile in restul tarii

Este ger si la Joseni, cu -21 de grade si la Targu Secuiesc, cu -20 de grade.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, la Miercurea Ciuc sunt -22 de grade duminica dimineata, iar stratul de zapada a ajuns la noua centimetri.Tot temperaturi scazute inregistrate duminica dimineata sunt si la: -16 grade la Varful Iezer, din Muntii Pietrosul Rodnei, si tot -16 grade in Bacau. In Vaslui temperatura a coborat la -14 grade, iar in Focsani la -13 grade.In acest weekend, toata tara este sub atentionare meteo de ger, arata meteorologii. ANM a anuntat vreme deosebit de rece si ger pe parcursul noptilor si al diminetilor.Temperaturile minime vor cobori frecvent sub -10 grade si se vor incadra, in general, intre -18 si -8 grade, cu cele mai scazute valori in depresiunile intramontane, indeosebi din estul Transilvaniei, sub -20 de grade. Maximele diurne vor fi preponderent negative si se vor incadra, in general, intre -10 si 0 grade.Informarea meteorologica este valabila pana miercuri la ora 10.00.