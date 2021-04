Cum va fi vremea in weekend. Meteorologii anunta unde va fi cel mai cald

Prognoza meteo la munte

Prognoza meteo pe litoral

Temperaturile vor continua sa fie mai scazute decat cele normale pentru inceputul lunii aprilie. Pentru ziua de sambata meteorologii anunta ca vom avea parte de vreme rece, chiar deosebit de rece dimineata si noaptea, in cea mai mare parte a tarii. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 10 si 17 grade Celsius, iar valorile minime se vor incadra intre -9 si 8 grade.In Bucuresti temperaturile vor fi putin mai ridicate comparaiv cu zilele precedente, insa vremea va fi inca rece pentru aceasta data, mai ales dimineata si noaptea.Locuitorii Capitalei se vor putea bucura de un cer senin, iar vantul va sufla slab pana la moderat.Maximele termice se vor situa in jurul valorii de 15 grade, iar valorile minime vor fi cuprinse intre -1 si 1 grad Celsius. Noaptea, vor fi conditii de bruma.Si la munte temperaturile vor fi in crestere usoara fata de intervalul anterior. Cu toate acestea, vremea se va mentine rece pentru aceasta data, in special dimineata si noaptea. Cerul va fi variabil, mai mult senin seara si noaptea, iar vantul va sufla slab si moderat.La malul marii, pentru ziua de sambata sunt asteptate valori termice maxime de pana la 13 grade Celsius si minime de pana la 5 grade. Cerul va fi senin, cu sanse foarte mici de precipitatii.