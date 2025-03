Meteo: Vremea in weekend, la munte si la mare

In acest weekend, vremea va fi in general frumoasa, insa se vor observa innorari si averse, pe alocuri, in special in zonele de munte si in Transilvania.

Sambata, soarele va fi zgarcit in unele zone si nu se va arata prea mult, indeosebi in jumatatea de est a tarii si la munte, unde se vor semnala innorari si ploi temporare. In restul tarii, cerurl va fi senin, in cea mai mare mare parte a zilei.

Temperaturile maxime se vor situa in intervalul 22-33 de grade Celsius, iar cele minime, intre 5 si 20 de grade.

La munte, cerul va fi variabil, cu unele innorari in Carpatii Orientali, unde vor cadea averse slabe, posibil insotite de descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari pe creste.

Cei care sunt in concendiu la mare vor avea parte de un cer variabil, iar noaptea ar putea cadea averse. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari izolate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 26 si 28 de grade, iar cele minime intre 18 si 20 de grade. Apa marii este numai buna de o baie, temperatura fiind cuprinsa intre 22 si 25 de grade.

Duminica, vremea va fi mai frumoasa si putin mai calduroasa decat in ziua precedenta, cerul va fi in mare variabil, iar ploile vor avea doar caracter izolat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 23 si 33 de grade, iar cele minime, intre 7 si 20 de grade. Soarele va straluci pe tot parcursul zilei in Banat si Moldova.

La munte, vremea va fi predominant frumoasa. Cerul va fi variabil si doar cu totul izolat, sunt posibile ploi slabe, trecatoare, dupa-amiaza. Vantul va sufla slab si moderat.

La mare, cerul va fi variabil ziua si mai mult senin noaptea. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari izolate ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 25 si 28 de grade, iar cele minime intre 18 si 20 de grade. Apa marii va fi calda, de 23-25 de grade.

Ads