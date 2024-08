Meteo: Vremea pe doua saptamani - cand scapam de ploi

In urmatoarele doua saptamani, in intervalul 30 septembrie - 13 octombrie, vremea se va mai incalzi putin, iar dupa o perioada cu ploi abundente, aria precipitatiilor se va mai restrange.

Banat

In prima saptamana, vremea va fi rece pentru aceasta perioada din an. Maximele se vor situa in jurul valorii de 14 grade, usor mai scazute in 3 si 4 octombrie. In diminetile din 4 si 5 octombrie, vor fi minime apropiate de 0 grade. In a doua parte a intervalului, vremea se reincalzeste, iar temperaturile se apropie de normele climatologice, atingand 18 grade.

Meteorologii anunta ploi doar in prima parte a intervalului. Cateva ploi izolate s-ar mai putea inregistra in intervalul 7 - 10 octombrie.

Crisana

In prima saptamana vremea se va raci, temperaturile maxime vor scadea, ajungand la 10 - 11 grade, in 3 si 4 octombrie, iar in 4 si 5 octombrie minimele vor ajunge la 0 grade. Din 6 octombrie, se va incalzi usor, astfel ca ziua vor fi 16 - 17 grade, iar noaptea vor fi in jur de 6 grade. In primele doua zile va ploua moderat, dar din 6 octombrie, cresc sansele de ploi abundente.

Transilvania

Vremea va fi cu circa 10 grade mai rece decat media normala a acestei perioade. Maximele diurne vor fi de 8 grade, iar in timpul noptii se vor inregistra mai mult minime negative. Maximele se vor situa in jurul valorii de 14 grade, iar minimele vor fi de 3 - 4 grade. Doar in primele doua zile va ploua semnificativ, iar conditii pentru ploi slabe vor mai fi in zilele de 8 si 9 octombrie.

Ads

Maramures

Pana pe 6 octombrie, vremea va fi mai rece decat normalul termic al perioadei, Maximele vor ajunge la 9 - 10 grade, iar minimele vor scadea cu un grad sau doua sub 0, in 4 si 5 octombrie, dupa care se va incalzi treptat. Intre 7 si 13 octombrie, maximele vor fi de circa 16 grade, iar minimele se vor situa in jurul a 5 grade. Ploi slabe se pot semnala atat pana pe 3 octombrie, cat si dupa data de 8 octombrie.

Moldova

Vremea se raceste in prima saptamana a intervalului. Maximele termice nu vor mai depasi 8 - 10 grade, minimele fiind de 5 - 6 grade. Dupa 5 octombrie vremea se incalzeste, inte 8 si 13 octombrie maximele fiind situate intre 13 si 15 grade. Va ploua pe arii extinse in primele doua zile ale intervalului, dupa care sansele de precipitatii se reduc semnificativ.

Dobrogea

In intervalul 2 - 6 octombrie vremea va fi cu peste 10 grade mai rece decat ar fi normal. Maximele termice vor fi de 9 - 10 grade, iar minimele se vor situa in jurul valorii de 4 grade. In intervalul 8 - 13 octombrie se va ajunge la maxime de circa 16 grade si la minime de 7 - 9 grade. Pana pe 2 octombrie va ploua pe arii extinse si se vor acumula cantitati mari de apa, dupa care scad si sansele de ploaie.

Ads

Muntenia

Maximele estimate pana pe 4 octombrie se vor situa in jurul valorii de 10 grade. In ceea ce priveste minimele termice, acestea vor scadea pana la 1 - 2 grade in noptile din intervalul 4 - 6 octombrie. Pentru perioada 8 - 13 octombrie, maximele vor fi cuprinse intre 16 si 18 grade, iar minimele vor fu intre 6 si 8 grade. In primele doua zile va ploua abundent, apoi vremea se va ameliora sub aspectul precipitatiilor. Conditii de ploi slabe vor mai fi in jurul datei de 9 octombrie.

Oltenia

In prima saptamana vremea va fi mult mai rece decat in mod obisnuit la aceasta data.

Temperaturile diurne vor fi in medie de 10 - 12 grade, iar cele din timpul noptilor vor fi in scadere accentuata de la aproximativ 8 grade, pana la o medie de 2 grade in 4 si 5 octombrie. Din 7 octombrie, temperaturile vor fi normale pentru aceasta perioada, cu maxime de 15 - 17 grade si minime de 6 - 8 grade.

Ploi se vor semnala pe arii extinse si vor acumula cantitati importante in prima parte a intervalului, dupa care aria ploilor se va restrange treptat. Probabilitatea pentru ploaie va creste in intervalul 7 - 10 octombrie, dar cantitatile de apa vor fi slabe.

Ads

La munte

Regimul termic din prima saptamana va caracteriza o vreme deosebit de rece. Tendinta va fi de scadere a temperaturilor pana in jurul datei de 4 octombrie, cand valorile diurne vor fi in medie de 0 - 2 grade, iar cele nocturne se vor situa in jurul valorii de -5 grade. Dupa aceasta data va incepe un proces de incalzire usoara si treptata, pana la medii maxime de 10 grade si minime, de asemenea medii, usor pozitive, de 1 - 2 grade.

In primele doua zile ale intervalului vor fi ploi insemnate cantitativ, iar in zona inalta trecator vor fi precipitatii mixte. In 2 si 3 octombrie, precipitatiile vor fi slabe si se vor restrange, dar vor fi mai ales sub forma de lapovita si ninsoare. Conditii de precipitatii slabe sub forma de ploaie vor fi si dupa data de 7 octombrie.

I.S.

Ads