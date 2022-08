Meteo: Vremea se strica. Pana marti, ploua, tuna si fulgera

Dupa zilele de vara autentica de care am avut parte, vremea se schimba si, trei zikle, vom avea parte de ploaie, furtuni si temperaturi scazute.

Administratia Meteo a emis o informare de "instabilitate atmosferica accentuata si ploi insemnate cantitativ", care va fi valabila incepand de duminica, la ora 12:00, pana marti, la ora 21:00.

In acest interval, ploile vor cuprinde toata tara, dar furtuni puternice vor fi mai ales in nord-vestul si vestul tarii, precum si in zona Carpatilor Occidentali si Meridionali si dealurile aferente.

Aici, cantitatile de apa vor depasi local 20 l/mp si izolat 50 l/mp. Vor fi averse, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului ce vor lua si aspect de vijelie, precum si caderi de grindina, mai spun meteorologii.

Nici locuitorii din sudul si sud-estul tarii nu vor scapa de furtuni, insa ariile afectate vor fi mai restranse.

