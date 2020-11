FOTO/VIDEO Meteorologii prelungesc, pana la ora 23:00, atentionarea Cod galben de ninsori pentru estul si sud-estul Munteniei si Dobrogea

Conform prognozei anterioare, aceasta urma sa expire la ora 20:00.Meteorologii avertizeaza ca in estul si sud-estul Munteniei, precum si in cea mai mare parte a Dobrogei vor predomina ninsorile si se va depune strat de zapada. Cantitatile de precipitatii vor depasi pe arii restranse 15 l/mp. Spre seara aria ninsorilor se va restrange catre Dobrogea, unde temporar vantul va avea unele intensificari, cu viteze in general de 4045 km/h, pe alocuri viscolind ninsoarea.Atentionarea vizeaza judetele Braila, Ialomita si Calarasi si, partial, Constanta si Tulcea. ANM mai semnaleaza ca, pe arii restranse, ninsori slabe vor fi si in sudul Moldovei si in restul Munteniei, iar pe litoral precipitatiile vor fi mixte.