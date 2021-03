Cod galben de ninsoare timp de doua zile: "Se va depune strat nou de zapada peste cel foarte consistent deja existent"

CITESTE SI:

Anuntul meteorologilor vizeaza intervalul 23 martie, ora 12.00 - 25 martie, ora 10.00. Se vor inregistra "precipitatii sub forma de ninsoare si lapovita, local intensificari ale vantului, vreme deosebit de rece"."In intervalul mentionat, vor fi precipitatii, mai ales sub forma de lapovita si ninsoare in majoritatea regiunilor, iar vantul va avea intensificari, local si temporar, cu viteze in general de 45...55 km/h. La munte va ninge si se va depune strat nou de zapada peste cel foarte consistent depus anterior. Vremea se va mentine deosebit de rece, cu temperaturi preponderent negative in cursul noptilor si al diminetilor, iar indeosebi in vestul, nord-vestul si, partial, centrul tarii, se va semnala bruma", se arata in avertizarea emisa de ANM "In Moldova, iar pe parcursul zilei de miercuri (24 martie) si in nord-estul Munteniei vor fi perioade in care vantul va avea intensificari cu viteze de 55...65 km/h, iar pe arii restranse peste 70 km/h. Vor fi precipitatii, in general slabe cantitativ, mai ales sub forma de ninsoare, temporar viscolita", mai arata avertizarea ANM.