Meteorologii anunta cateva zile cu vreme rea. La munte va ninge si va ploua in cea mai mare parte a tarii

Administratia Nationala de Meteorologie ( ANM ) a emis o informare privind intensificari ale vantului si precipitatii mixte, in zona de munte, valabila de vineri noaptea, de la ora 2.00, pana sambata, la ora 20.00."In intervalul mentionat vantul va prezenta intensificari in cea mai mare parte a zonei montane, cu viteze de 60...80 km/h, iar pe crestele Carpatilor Meridionali, rafalele vor depasi temporar 90 km/h. La munte, in general la altitudini mai mari de 1500 m, ploile se vor transforma treptat in lapovita si ninsoare si local se va depune strat de zapada", arata ANM.Vantul va prezenta intensificari si in celelalte regiuni, dar mai ales in sudul si vestul Olteniei, unde se vor atinge viteze de 50-60 km/h.Temporar, va ploua in cea mai mare parte a tarii, iar pe parcursul zilei de sambata, in Subcarpatii Moldovei vor fi posibile precipitatii mixte. Pe arii restranse cantitatile de apa vor depasi 15-20 l/mp.In Bucuresti , in acelasi interval, vremea se va raci, astfel ca temperatura maxima a zilei de vineri se va situa in jurul valorii de 14 grade, iar minima va fi de 5-7 grade. Maxima termica a zilei de sambata va fi de 11-12 grade, caracterizand o vreme rece pentru sfarsitul lunii octombrie. Cerul va avea innorari si vor fi intervale in care va ploua in general slab, iar mai ales in cursul zilei de sambata, vantul va avea unele intensificari, cu viteze de 35-45 km/h.