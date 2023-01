Precipitatii si intensificari de vant in toata tara, de duminica pana luni dimineata

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata o informare meteorologica de precipitatii si intensificari ale vantului, valabila incepand de duminica, ora 12.00, pana luni, ora 2.00.

Potrivit ANM, in perioada de referinta vor fi precipitatii mixte in vestul, nordul si centrul tarii si ninsori in zona de munte, iar cantitatile de apa vor depasi pe arii restranse 15-20 l/mp.

Vantul se va intensifica in regiunile vestice, sudice si centrale, cu viteze de 45-50 km/h si izolat, in Dobrogea si Lunca Dunarii, peste 60 km/h.

La munte, mai ales in nordul Carpatilor Orientali si in Muntii Apuseni, vitezele la rafala vor depasi 70-80 km/h, viscolind zapada.

