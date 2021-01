Prognoza Bucuresti: Vreme mai calda decat in mod normal miercuri si joi. De vineri, se va raci accentuat si va ploua

Potrivit prognozei publicata, miercuri, de Administratia Nationala de Meteorologie ( ANM ), in intervalul 6 ianuarie, ora 14.00 - 7 ianuarie, ora 8.00, vremea va fi mult mai calda decat in mod normal pentru aceasta data. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 12 grade, iar minima de joi dimineata va fi de 3 - 5 grade. Cerul se va innora treptat, iar spre sfarsitul intervalului probabilitatea pentru ploi slabe va fi in crestere. Vantul va sufla in general slab.Pe parcursul perioadei 7 ianuarie, ora 8.00 - 8 ianuarie, ora 8.00, vremea se va mentine calda pentru prima decada a lunii ianuarie. Cerul va fi temporar noros si, trecator, va ploua in prima parte a zilei si din nou spre sfarsitul noptii de joi spre vineri. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in timpul zilei, cand viteza la rafala va atinge 35 - 40 km/h. Temperatura maxima va fi de 9 - 10 grade, iar cea minima va fi de 1 - 2 grade.Incepand din dimineata zilei de 8 ianuarie si pana sambata, la ora 10.00, vremea va fi inchisa si se va raci accentuat. Temporar, va ploua in general moderat cantitativ, iar in cursul noptii, cu o probabilitate destul de mare, trecator se vor semnala precipitatii mixte. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 4 grade, iar cea minima va fi de 0 - 2 grade.ANM a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de ninsori insemnate cantitativ si intensificari ale vantului, valabila pana joi dimineata in zonele montane din zece judete (Alba, Arges, Brasov, Caras-Severin, Dambovita, Gorj, Hunedoara, Prahova, Sibiu si Valcea), respectiv o informare de precipitatii moderate cantitativ si intensificari ale vantului, ce vizeaza majoritatea regiunilor, in intervalul 6 ianuarie, ora 14.00 - 9 ianuarie, ora 10.00.Specialistii mentioneaza ca, pana la inceputul saptamanii viitoare, temporar vor mai fi precipitatii mai ales in jumatatea de sud a tarii si la munte.