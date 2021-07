Canicula in Bucuresti. Temperaturi extrem de ridicate pana miercuri seara

Astfel, in intervalul 13 iulie, ora 12:00 - 14 iulie, ora 9:00, in Capitala, vremea va fi calduroasa, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati al disconfortului termic. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii 34 de grade , iar cea minima va fi de 18 - 20 de grade.Conform prognozei de specialitate, miercuri, intre orele 9:00 - 21:00, disconfortul termic se va mentine accentuat, indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati, iar temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 34 de grade. Cerul va fi mai mult senin si vantul va sufla slab pana la moderat.ANM a emis avertizari Cod portocaliu si Cod galben de canicula, valabile marti si miercuri in total in 29 de judete si Municipiul Bucuresti.Potrivit meteorologilor, in zilele de 13 si 14 iulie, in judetele Satu Mare, Bihor, Arad, Timis si Caras-Severin va fi Cod portocaliu de disconfort termic accentuat si canicula. Temperaturile maxime vor fi, in general, de 37 - 39 de grade, iar noaptea valorile termice nu vor cobori sub 22 - 20 de grade.De asemenea, in acelasi interval va fi in vigoare o avertizare Cod galben de canicula in 24 de judete si Bucuresti. In aceste zone, valul de caldura se va intensifica si se va extinde, iar disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatura - umezeala (ITU) depasind pragul critic de 80 de unitati si local va fi canicula. Judetele vizate de avertizarea Cod galben sunt: Alba, Arges, Bistrita-Nasaud, Braila, Buzau, Cluj, Calarasi, Dambovita, Dolj, Gorj, Galati, Giurgiu, Hunedoara, Ialomita, Mehedinti, Maramures, Mures, Olt, Prahova, Sibiu, Salaj, Teleorman, Valcea, Vrancea si Municipiul Bucuresti.ANM precizeaza ca, in dupa-amiaza si seara de marti (13 iulie), pe alocuri vor fi manifestari specifice instabilitatii atmosferice, la munte, precum si in regiunile estice si sud-estice.In plus, in cea mai mare parte a tarii, disconfortul termic va fi ridicat si in zilele urmatoare.