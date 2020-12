Prognoza meteo de Revelion, pana dupa Sfantul Ioan. Cat de frig va fi si unde va ninge

Cum va fi de revelion in Bucuresti

Conform prognozei meteorologilor pentru perioada 28 decembrie 2020- 10 ianuarie 2021 vremea va fi deosebit de calda in majoritatea regiunilor, cu temperaturi maxime in unele zone de pana la 16 grade Celsius.In, in urmatoarele doua saptamani, va predomina o vreme deosebit de calda. Cele mai ridicate temperaturi vor fi in perioadele 28-30 decembrie si 2-4 ianuarie cand vor fi aproximativ 9-12 grade.In rest, vor fi valori de 6-8 grade ziua si 0-2 grade noaptea. O scadere a temperaturilor, spre valori mai apropiate de cele climatologic specifice, este estimata pentru sfarsitul intervalului, respectiv dupa data de 8 ianuarie.Probabilitatea pentru precipitatii se va mentine ridicata pe parcursul celor douasaptamani.Vor fi mai ales ploi, temporar mai insemnate cantitativ, in special in perioada 29- 31 decembrie.In, pe parcursul celor doua saptamani, regimul termic va fi caracterizat de valori cu mult mai ridicate decat cele obisnuite la sfarsit de decembrie si inceput de ianuarie.In perioadele cele mai calde, respectiv 28-30 decembrie si 2-4 ianuarie, temperaturile diurne vor fi de 9 - 12 grade Celsius, iar cele nocturne de 3 - 7 grade Celsius.In restul timpului, media maximelor se va situa intre 5 si 8 grade, iar a minimelor intre -1 si 3 grade Celsius.Probabilitatea pentru ploi mai frecvente si temporar mai insemnate cantitativ va fi ridicata din noaptea de 29/30 decembrie pana in seara de 31 decembrie.In, valorile termice din aceste doua saptamani vor fi cu mult mai ridicate, fata de normalul acestei perioade, cu o medie regionala a maximelor de 4 - 8 grade Celsius si a minimelor de -4 si 0 grade Celsius, cu temperaturi chiar si mai mari intre 28 si 30 decembrie, respectiv in 3 si 4 ianuarie cand ziua vor fi in medie 7 - 11 grade, iar noaptea valori pozitive.La sfarsitul intervalului este estimata o racire a vremii ce va determina valori mai apropiate de cele normale in prima decada a lunii ianuarie.Pana in seara de 31 decembrie, vor fi ploi in general slabe si cu caracter local si temporar, iar probabilitatea pentru precipitatii va fi relativ ridicata din nou dupa data de 4 ianuarie.In, in cea mai mare parte a intervalului, in Maramures va predomina o vreme deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului.Astfel, in zilele cele mai calde (28-30 decembrie si 2-4 ianuarie) media temperaturilor maxime va fi de 10 - 12 grade Celsius, iar a minimelor de 3 - 6 grade.In restul timpului, vor fi valori de 5 - 7 grade ziua si -2 - 0 grade Celsius noaptea.O scadere a temperaturilor, spre valori mai apropiate de cele climatologic specifice, este estimata pentru sfarsitul intervalului, respectiv dupa data de 8 ianuarie.Vor fi mai ales ploi, temporar mai insemnate cantitativ, in special in perioada 29- 31 decembrie 2020.Inva fi o vreme deosebit de calda.Pana la finalul acestei saptamani dar si in perioada 3-5 ianuarie vor fi medii ale maximelor de 7 - 12 grade Celsius si ale minimelor de 0 - 5 grade Celsius.In celelalte zile, amiaza va aduce un ecart de 4 - 8 grade, iar noaptea de -3 si 2 grade Celsius.O racire a vremii este estimata dupa data de 8 ianuarie, determinand temperaturi mai apropiate de cele normale in prima decada a lunii ianuarie.Pana in data de 3 ianuarie, probabilitatea pentru precipitatii va fi redusa, ploi locale, slabe cantitativ urmand a se semnala doar pe parcursul zilei de 31 decembrie.Ulterior, probabilitatea pentru precipitatii va fi relativ ridicata.Invremea deosebit de calda pentru aceasta perioada.Pana pe 30 decembrie, media temperaturilor maxime va fi de 13 - 16 grade Celsius, iar a minimelor de 6 - 9 grade Celsius. In celelalte zile, la amiaza vor fi 9 - 12 grade si noaptea 4 - 7 grade Celsius.Dupa data de 7 ianuarie este posibila o racire a vremii, cu valori mai apropiate de cele climatologic specifice.Pana in data de 5 ianuarie, regimul pluviometric se va mentine deficitar, ploi slabe, cu caracter local urmand a fi in jurul datei de 31 decembrie.Ulterior, probabilitatea pentru precipitatii temporare va fi ridicata.In Muntenia, vremea va fi deosebit de calda pe tot parcursul celor doua saptamani pentru care s-a facut raportarea.Media temperaturilor maxime va fi de 6 - 13 grade Celsius, iar a minimelor de 0 - 5 grade, cu valori chiar mai ridicate intre 28 si 31 decembrie cand, mediat regional, se vor inregistra valori diurne de 12 - 16 grade si nocturne de 2 - 6 grade.Se va inregistra o scadere a temperaturilor in perioada 8-10 ianuarie cand vor fi posibile valori mai apropiate de cele climatologic specifice in prima decada a lunii ianuarie.Pana pe 3 ianuarie, regimul pluviometric va fi deficitar, averse de ploaie urmand a se semnala local pe parcursul zilei de 31 decembrie.Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai ridicata in perioada 4-10 ianuarie, acestea putand fi, in zona deluroasa cu precadere, in general moderate cantitativ.In, vremea mai calda decat specificul sfarsitului lunii decembrie si inceputului de ianuarie va caracteriza cea mai mare parte a perioadei de referinta, dar cu precadere perioada 28-30 decembrie cand ziua vor fi valori de 11 - 15 grade si noaptea 3 - 6 grade, mediat regional. In restul timpului, vor fi medii ale temperaturilor maxime de 7 - 11 grade, iar ale minimelor de -2 - 3 grade.Dupa data de 8 ianuarie se va vedea o racire a vremiiIntre 28 si 31 decembrie va ploua temporar in mare parte a regiunii, dar cu precadere in zonele deluroase unde se pot cumula cantitati de apa local mai insemnate.Probabilitatea pentru precipitatii, in general moderate cantitativ, va fi ridicata si intre 4 si 10 ianuarie., in cea mai mare parte a intervalului, valorile de temperatura se vor situa peste cele climatologic specifice acestei perioade din iarna.Valorile cele mai ridicate vor fi intre 28 si 31 decembrie, cand se vor inregistra, in medie, maxime de 1 - 8 grade si minime de -4 si 4 grade Celsius, iar in jurul datei de 1 ianuarie regimul termic va fi caracterizat de valori diurne de -3 si 4 grade si nocturne de -6 si 0 grade (cu temperaturi mai mici decat acestea la altitudini de peste 1700 metri).In ultimele zile, dupa data de 8 ianuarie, este estimata o racire a vremii ce poate determina valori mai apropiate de cele normale in prima decada a lunii ianuarie.Intre 28 si 31 decembrie vor fi precipitatii in general moderate cantitativ in cea mai mare parte a zonei montane, dar cu precadere in masivele vestice.Vor fi ploi si lapovita si doar la altitudini mari temporar si ninsori. Probabilitatea pentru precipitatii va fi din nou in crestere dupa data de 4 ianuarie.Capitala va avea parte de temperaturi mari, in intervalul 29 -31 decembrie.Astfel, marti si miercuri vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab pana la moderat (15- 20 km/h). Temperatura maxima va fi de 13-15 grade, iar cea minima de 2- 4 grade. Noaptea vor fi conditii de ceata.In noaptea de Revelion si in prima zi a noului an, vremea se va mentine deosebit de calda pentru aceasta perioada. Temperatura maxima va fi de 14-16 grade, iar cea minima de 3-5 grade. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla in general slab. In orele diminetilor vor mai fi conditii de ceata.Citeste si: