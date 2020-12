Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani. Ultimul anunt al meteorologilor

In Banat, vremea va fi calda in prima saptamana a intervalului de prognoza, iar media temperaturilor maxime va fi de 8 - 10 grade Celsius. Apoi, va avea loc o racire treptata, care va determina, in intervalul 16 - 20 decembrie, un regim termic apropiat de cel normal pentru aceasta perioada, concretizat printr-o medie regionala a valorilor diurne de 4 - 5 grade. Media temperaturilor nocturne va fi pozitiva pana spre 17 decembrie si se va situa, in general, intre 2 si 4 grade. Spre sfarsitul celei de-a doua saptamani, media minimelor termice va scadea sub limita de inghet si va fi de aproximativ minus 1 - minus 2 grade Celsius. Probabilitatea pentru precipitatii se va mentine ridicata pe aproape tot parcursul celor doua saptamani si abia spre finalul intervalului va fi in scadere.In Crisana, in prima jumatate a intervalului, regimul termic diurn se va caracteriza prin usoare variatii de la o zi la alta, insa temperaturile maxime se vor mentine peste cele normale pentru aceasta perioada si se vor situa, in medie, intre 6 si 10 grade grade Celsius. In a doua saptamana, maximele diurne vor fi in scadere, spre medii de 4 - 5 grade in ultimele zile, caracterizand o vreme apropiata de normalul termic al perioadei. Media valorilor termice nocturne se va incadra, in general, intre 1 si 4 grade, cu o tendinta de scadere, spre minus 2 grade, catre finalul celei de-a doua saptamani. Probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi ridicata, cu precadere pe parcursul primei saptamani a intervalului de prognoza.In zona Transilvaniei, la inceputul primei saptamani, valorile termice diurne vor fi apropiate de normele perioadei, cu o medie a temperaturilor maxime de 4 grade si a celor minime de minus 3 - minus 1 grad. Apoi, vremea se va incalzi, iar media maximelor va atinge 8 grade, in intervalul 10 - 13 decembrie, cand si temperaturile nocturne vor deveni pozitive, cu o valoare medie de 2 - 3 grade Celsius. Ulterior, va avea loc un proces de racire treptata, astfel incat, intre 17 si 20 decembrie, regimul termic va fi normal pentru aceasta perioada, cu valori medii ale temperaturilor maxime de aproximativ 2 grade si ale celor minime nocturne de minus 5 - minus 3 grade Celsius. Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai ridicata in intervalul 9 - 15 decembrie, iar in jurul datei de 10 decembrie, acestea se pot semnala pe arii mai extinse si pot fi mai insemnate cantitativ.In Maramures, pe parcursul primei saptamani a intervalului de prognoza, temperaturile maxime vor avea variatii de la o zi la alta, iar media lor regionala se va incadra intre 6 si 9 grade, caracterizand o vreme calda pentru aceasta perioada. Apoi, regimul termic va marca o scadere, iar media maximelor in intervalul 17 - 20 decembrie va fi de 3 - 4 grade Celsius, apropiata de norma perioadei. Temperaturile nocturne vor fi negative in primele si ultimele nopti ale intervalului de prognoza, cand se vor inregistra valori medii in jurul a minus 3 - minus 2 grade, iar intre 10 si 15 decembrie vor fi predominant pozitive si se vor situa in jurul a 2 grade Celsius. Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai ridicata in intervalul 9 - 15 decembrie, iar pe 10 si 11 decembrie, acestea se pot semnala pe arii mai extinse si pot fi mai insemnate cantitativ.Pentru zona Moldovei, in primele zile ale intervalului, valorile termice diurne se vor situa usor sub normele perioadei, cu o medie a maximelor de minus 1 - 0 grade si a celor minime de minus 3 - minus 2 grade Celsius. Apoi, vremea se va incalzi, iar media maximelor va atinge 8 grade in intervalul 10 - 13 decembrie, cand si temperaturile nocturne vor deveni pozitive, cu o valoare medie de 3 - 5 grade Celsius. Ulterior, va avea loc un proces de racire treptata si astfel, intre 17 si 20 decembrie, regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei, cu valori medii ale maximelor in jurul a 2 grade si ale celor minime de minus 3 - minus un grad. Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai mare in intervalul 9 - 15 decembrie, iar in jurul datei de 10 decembrie vor fi posibile cantitati de apa mai insemnate.In Dobrogea, la inceputul primei saptamani din interval, valorile termice diurne vor fi apropiate de normele perioadei, cu o medie a maximelor de 5 - 6 grade Celsius si a minimelor de 1 - 2 grade Celsius. Apoi, vremea va intra intr-un proces de incalzire, media maximelor va atinge 12 - 13 grade in intervalul 10 - 13 decembrie, iar cea a minimelor va oscila intre 6 si 9 grade. In a doua saptamana va avea loc un proces de racire treptata si astfel, intre 17 si 20 decembrie, regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei, cu valori medii ale maximelor in jurul a 4 grade si ale minimelor de 0 - 2 grade Celsius. Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai mare in intervalul 7 - 15 decembrie, iar in jurul datelor de 8 si 13 decembrie vor fi posibile cantitati de apa mai insemnate.In Muntenia, la inceputul primei saptamani, valorile termice maxime se vor situa usor sub normele perioadei, cu o medie de 3 grade, iar minimele vor fi, in medie, de minus 1 - un grad Celsius. Apoi, vremea se va incalzi, media maximelor va atinge 10 - 11 grade Celsius in intervalul 10 - 13 decembrie, iar cele minime vor avea o valoare medie de 3 - 7 grade Celsius. Ulterior, va avea loc un proces de racire treptata si astfel, intre 17 si 20 decembrie, regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei,cu valori medii ale maximelor de 4 - 5 grade Celsius si ale minimelor de minus 2 - 0 grade Celsius. Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai mare in intervalul 7 - 15 decembrie, iar in jurul datelor de 10 si 13 decembrie vor fi posibile cantitati de apa mai insemnate.In zona Olteniei, in primele zile din interval, valorile termice diurne vor fi apropiate de normele perioadei, cu o medie a maximelor de 3 - 4 grade Celsius si a minimelor de 0 - 2 grade Celsius. Apoi, vremea se va incalzi, media maximelor va atinge 8 - 9 grade in intervalul 10 - 14 decembrie, iar cea a minimelor va fi de 3 - 4 grade Celsius. In a doua saptamana va avea loc un proces de racire treptata si astfel, intre 17 si 20 decembrie, regimul termic va fi apropiat de normalul perioadei, cu valori medii ale maximelor de 3 - 4 grade Celsius si ale minimelor de minus 2 - 0 grade Celsius. Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai mare in prima zi din interval si in perioada 9 - 14 decembrie, iar in jurul datelor de 10 si 13 decembrie vor fi posibile cantitati de apa maiinsemnate.La munte, in primele zile ale intervalului, valorile termice diurne vor creste usor spre medii de 2 - 3 grade, ce se vor mentine pana in data de 13 decembrie. Apoi, temperatura maxima va fi in scadere treptata spre valori, in medie, de minus 2 grade Celsius. Minimele termice vor fi in crestere pana in data de 11 decembrie, spre valori medii de minus 2 grade, ce se vor mentine pana in data de 14 decembrie. In cea de-a doua saptamana, valorile nocturne vor scadea din nou, spre medii de minus 7 - minus 6 grade Celsius. Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai mare in intervalul 9 - 15 decembrie, iar in jurul datelor de 10 si 13 decembrie vor fi posibile cantitati de apa mai insemnate.